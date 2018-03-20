Akciğer kanserini Küba aşısıyla yendi

LED'LE

BUGÜN NELER OLDU

Kanada'nınRegina kentinde Judy Bryden isimli yaşlı kadın Kübalı doktorların geliştirdiği aşı sayesinde akciğer kanserinden kurtuldu. Küba'da akciğer kanseri tedavisi için bir aşı geliştirildiği haberini alan Bryden umudunu kaybetmeyerek Küba'ya gitti. Tedavi olmak için Küba'ya giden Byrden, "CIMAvax EGF" isimli aşıyı oldu. Aşı tüm akciğer kanserlerinin yüzde 85'ini oluşturan küçük hücreli olmayan akciğer kanseri için geliştirmişti. Birkaç ay boyunca aşı tedavisi devam eden kadına yapılan son taramalarda Bryden'ın akciğerinde kansere ilişkin bir ize rastlanmadı. Kanada'da yayımlanan CTV televizyon kanalına konuşan Bryden, "Bana sadece 1 yıl yaşayacağım söylendiğinde onların yanıldığını kanıtlayacağımı söyledim. Nasıl yapacağımı bilmiyordum ama yanıldıklarını kanıtlayacaktım" dedi.Teşhisin ardından Bryden'a bir kemoterapi ve 5 radyoterapi uygulanmış ancak tedaviler başarılı olmamıştı. Kadının kocası Lorne Bryden, internetten akciğer kanserine karşı yeni bir tedavi aramış ve CIMAvax aşısını öğrenmişti. Aşı hastanın bağışıklık sistemini harekete geçirerek hastanın antikorlarını kanser hücrelerinin çoğalmasını ve gelişmesini engelliyor. Aşıya dair yapılan çalışmalar CIMavax'ın küçük hücreli olmayan akciğer kanserine yakalanan hastaların yaşam sürelerini uzattığı ortaya çıkmıştı.GüneyKoreli bilim insanları, LED (Işık Yayan Diyot) ve laparoskopi kullanan, saldırganlığı en düşük kanser teşhis ve tedavi yönetimi keşfetti. Yonhap ajansının haberine göre, Kore Elektroteknoloji Araştırma Enstitüsü (KERI), sadece kanserli hücreleri hedef alan bir teknoloji geliştirildiği, söz konusu teknoloji ve uzmanlık bilgisinin yerel bir firmaya devredileceğini açıkladı. LED ışıklarını kullanarak kanser hücrelerinin tespit edildiği yöntemde, tedavi için PDT (fotodinamik terapi) lazer kullanılıyor. Işık sadece kanserli hücreleri hedef aldığı için PDT etkin bir tedavi yöntemi sayılıyor.