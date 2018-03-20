C vitamini nedir? C vitamininin faydaları nelerdir?

Aldığımız bazı ilaçların vücuttaki etkilerini nötralize ederek onların zararlarını ortadan kaldırararak yine bağışıklığımıza güç katar aynı zamanda diş eti sağlığı için son derece önemlidir. Skorbüt (iskorbüt) adı verilen hastalığın da engellenmesinde etkilidir. Ayrıca C vitamini grip, nezle ve soğuk algınlığı gibi hastalıklara karşı da vücudun direncini yükseltir. C vitamini, tansiyonu yükselenlerde de tansiyonun dengelenmesinde önemli bir unsurdur. Çocukların günde ortalama 80-100 miligram C vitamini alması gerekirken; yetişkinlerin ise günde ortalama 70-75 miligram C vitamini alması gerekmektedir.

C vitamini ne işe yarar?

C vitamini; bakteriyel enfeksiyonun önlenmesine, bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur. Damarlardaki kan pıhtılaşmasını düşürür. Kanayan diş etlerini; yanıkları, yaraları iyileştirme de etkilidir.

C vitamini besinleri nelerdir?

Portakal

Kavun

Greyfurt

Karnıbahar

Brokoli

Çilek

Maydanoz

Biber çeşitleri

Turp

Limon

Ananas

Karalahana

Taze fasülye

Bezelye

Soğan

Kuşburnu

Rezene

Yaban Mersini

Papaya

Yukarıda bahsedilen tüm doğal C vitamini içeren besinlerin dışında C vitamini hapı olarak da satılan karışım ilaçları vardır fakat C vitamini hapı olarak değerlendirilen bu haplar uzmanlar tarafından önerilmez.

C vitamini serumunun faydaları nelerdir?

C vitamini serumunun faydaları arasında deri hücrelerinin onarımı, güneş ışınlarından kaynaklanan sıkıntıları giderme ve sivilce izlerini yok etme vardır. C vitamini serumu cildin yenilenmesine ve yaşlanmasına engel olmaktadır.

Hangi besinlerde ne kadar C vitamini var?

Portakalda 20 miligram, Kırmızı biberde 190 miligram, yeşil biberde 150 miligram, kivi 90 miligram, çilekde 60 miligram, ıspanakda 30 miligram, üzümde 10 miligram, havuçta 10 miligram, muzda 10 miligram, limonda 40 miligram, greyfurtta 30 miligram C vitamini vardır.