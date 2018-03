Haberler Sağlık Haberleri C vitamini nedir? C vitamininin faydaları nelerdir?

C vitamini nedir? C vitamininin faydaları nelerdir? C vitamini suda eriyen bir vitamindir ve kesinlikle ısıya dayalı değildir. Türk mutfağında besinler yüksek oranda pişirilerek yendiği için besinlerdeki C vitamini yok olmaktadır. Bu nedenle de vitaminin faydalarından yararlanabilmek için mutlaka sebze ve meyveler tüketilmelidir. C vitamini çiğ besinlerin içerisinde özellikle sebzelerde ve meyvelerde, turunçgillerde bol miktarda bulunur. Portakal, mandalina, greyfurt gibi meyvelerde C vitamini bol miktarda bulunur. C vitaminin metobolizma açısından faydalarına bakıldığı zaman ise; vücudumuzda kolojen doku yapımını sentezlediği için antioksidan etkinliği olduğu için hem anti aging etkisi vardır hem bağışlığımızı güçlendirmeye hem de kan dolaşımımızı hızlandırmaya yarar.

Giriş Tarihi: 20.3.2018 15:42