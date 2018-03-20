MS hastalığında kök hücre tedavisi

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Biliminsanları, MS (Multipl Skleroz) hastalığında kök hücre naklinin, birçok hasta için "ezber bozan" bir tedavi yöntemi olabileceğini açıkladı. ABD, İngiltere, İsveç ve Brezilya'da 100'ün üstünde MS hastasıyla yapılan araştırma, kök hücre naklinin, semptomlarda iyileşme sağladığını ve hastalığı durdurduğunu gösterdi. Araştırma çerçevesinde hastanın bağışıklık sisteminin kanser ilaçları kullanılarak temizlendiği, ardından sistemin kök hücre nakliyle yeniden çalıştırıldığı ifade edildi. Kök hücre nakli yapılan hastaların hepsinde MS'in alevlenip yatışan türünün bulunduğu belirtilirken, tedavi ücretinin bazı MS ilaçlarının yıllık masrafına yakın olduğuna dikkat çekildi. Araştırmanın sonuçları Lizbon'da Avrupa Kemik ve İlik Nakli Topluluğu'nun yıllık toplantısında duyuruldu. Hareket aksaklığı, kaslarda güçsüzlük, kısmi felç, dengesizlik, konuşma ve görme bozuklukları gibi belirtilerle ortaya çıkan ve ataklar halinde görülen MS, kadınlarda 2 kat fazla görülüyor. Hastalık, bağışıklık sistemindeki bozukluk sonucu beyin ve omurilikte çok sayıda plak oluşmasına yol açıyor.