Haberler Sağlık Haberleri Belirtileri Alzheimer hastalığı ile karıştırılabilir! Hidrosefali hastalığı nedir?

Belirtileri Alzheimer hastalığı ile karıştırılabilir! Hidrosefali hastalığı nedir? İlerleyen yaşla birlikte görülmeye başlanan unutkanlık, yürüme bozukluğu ve idrar kaçırma sorunları Alzheimer hastalığı belirtisi olabiliyor. Ancak neredeyse aynı belirtilerle ortaya çıkan kafa içinde su toplanması yani normal basınçlı hidrosefali, kolayca tedavi edilebiliyor. Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahi Bölümü’nden Op. Dr. Mustafa Önöz, nörolojik hastalıklarla karıştırılabilen normal basınçlı hidrosefali ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi.

Giriş Tarihi: 21.3.2018 11:36 Güncelleme Tarihi: 21.3.2018 12:09