Dikkat eksikliği nedir? Dikkat eksikliği tedavisi nasıl yapılır?

Dikkat eksikliği nasıl tedavi edilir?

Dikkat eksikliği çocuklarda veya ergenlerde tespit edildiği zaman yapılması gereken ilk şey; bireyin hayatını ne kadar etkilediğidir. Dikkat eksikliği özellikle ders başarısını çok etkiler. Çocuk ya da birey öğrenmesi gereken bazı konuları atlamış, öğrenmemiş ve eksik bırakmış olabilir.

Dikkat eksikliği tedavisinin birinci aşaması eğitimle başlar. Bu tedavi 3 ayaklı bir tedavidir. Anne ve babanın, öğretmenlerin ve uzman doktorların üzerine düşen görevler vardır; ilk etap da çocuğun eğitimini düzenlemek gerekir, ödevlerini yapabileceği makul bir süre belirleyip ders programı çıkarılmalıdır. Sınıf içerisinde eksik bilgilerini ekstra derslerle, bire bir eğitimle tamamlamak gerekir çünkü sınıf içinde dikkati çok sık ve çabuk dağılacaktır. Dikkat bozukluğu yaşayan çocuğun sınıf içinde kalabalık ortamlarda dikkati daha sık dağılır bire bir eğitimde tek bir öğretmenin ya da tek bir eğitimcinin göstermesiyle dikkati daha az dağılacaktır. Ders içinde de dikkati dağıldığı zaman öğretmen tarafından uyarılması, dikkatini çekecek bir takım uyarılar yapılması, "konu hakkında hakkında ne düşünüyorsun?", "bu aktiviteyi birlikte yapalım mı?" tarzında iletişim teknikleri sergilemesi çocuğun dikkatinin toparlanmasına yardımcı olması sağlanmalıdır.

Bire bir eğitim dışında anne ve babanın çok sakin, sabırlı davranması gerekir. Anne ve babaların çocuklarının; ısrarla dikkati dağınık olmayan diğer çocuklar gibi saatlerce çalışmasını beklemeleri problemleri büyütmekten öteye geçemez. Çocuklara daha kısa ders çalışma süresi ve uzun molalar şeklinde ders çalışma fikri iletilmelidir.

Dikkat bozukluğu şüphesiyle doktora gelen çocuklar ve bireylere psikiyatrik muayene, dikkat muayenesi bunların dışında da çeşitli dikkatle ilgili testler yapılarak dikkat eksikliği tanısı konur. Eğer durum ilaç kullanılmayacak kadar düzeyde ise günlük hafif değişiklikler ve yaklaşım farkları ile düzelecek şekilde ise ilaç kullanmadan tedavi yapılır, hastanın dikkatini arttıracak faaliyetler önerilir. Eğer ağır bir dikkat problemi varsa hastanın ilaç kullanması gerekir. Çünkü nöropsikolojik olarak beyinde bunun bir iz düşümü kimyasal problemi vardır, kimyasal bazı maddeler de beyinde sıkıntı yaşıyor demektir. Doğal olarak da bu kimyasal maddeleri yerine koymak dikkatin düzelmesine yetecektir.