Hızlı kilo vermek için sağlığınızdan olmayın

Hızlı kilo vermenin yolları tüm kadınlar için kutsal bilgi. Hele ki bahar aylarının gelmesiyle birlikte herkeste bir telaş oluşmaya başladı. "Yaza az kaldı ya kışın aldığım kiloları veremezsem" diye özellikle kadınlarda hızlı kilo verme paniği başladı. Evet hızlı kilo vermek önemli ama sağlığımızdan olmadan. Peki nasıl sağlıklı kilo verilir? Bir kadının haftalık kilo verme hedefi ne olmalı? Az yiyerek, neredeyse hiçbir şey yemeyerek kilo verilir mi? Hızlı kilo verdikten hemen sonra neden kilo alırız?

Diyetisyen Özden Kaçar "Ne yazık ki hiçbir yiyecek mucizevi etkilere sahip değil" diyor. "Hiçbir gıda tek başına yağ yakmıyor, göbek bölgenizi eritmiyor veya basenden inceltmiyor ancak sağlıklı gıdalar vücudumuzun çalışma ritmine ayak uydurarak bedenimize vermek istediğimiz mesajı doğrudan iletiyor" diye de ekliyor.

Kaçar'a göre kilo verme sürecinde gerekli olan en önemli şeyler sağlıklı gıda tercihi yapmak, porsiyon kontrolünü kişiye özgü planlamış olmak, yeterli ve dengeli miktarda su tüketip, hareket etmek. Medikal anlamda sağlık problemi olmayan herkesin bu noktalara dikkat ettiğinde kolaylıkla kilo verebileceğinin de altını çiziyor.





SAĞLIKLI KİLO VERMEK NEDİR?

Günlük yaşamda kendini uzun saatlerce aç bırakarak kilo vermeyi hedefleyen kişilerin zamanla vücutlarında yeterli yakıt olmadığı için çalışma ritmi düşer. Daha yavaş çalışan vücut için alınan gıdalar depolanmaya başlar. Bununla birlikte açlık-tokluk sinyalleri veren hormonlarımızın salınımında düzensizlikler meydana gelir. Hormon salımının düzensiz olması ile birlikte kişide aşırı bir iştah artışı olur ve kısa zamanda kaybedilen tüm kilolar geri alınır.

KİLO GÖBEKTEN VE BASENDEN GİTMELİ

"Sağlıklı kilo veren kişilerde hedefe ulaşıldığı dönemde ve sonrasında tekrardan kilo alma durumu yaşanmaz" diyen diyetisyen Özden Kaçar, "İştah daha kontrollü seyreder ve kilo verilen bölgeler yüz ve kollardan ziyade daha çok göbek ve basen bölgesinden olur. Rakamsal olarak tartıdaki farklılıklar oldukça önemlidir ama asıl sağlıklı olan farkın göbek ve basen bölgesinde olmasıdır. Bunu ise en kolay şekilde mezura yardımıyla haftalık kendimizi ölçerek yapabiliriz. Diyet yapan kişiler göbek ve basen bölgesinden incelme yaşadıklarında yağ kalitesinden kilo kaybetmiş olurlar. Gözlemlenen 1 cm'lik fark yaklaşık olarak 1kg yağ kalitesinden kaybın habercisidir" diyor.

500 GRAM VERMEK ÖNEMLİ BİR FARKTIR

Kilo verme serüveninde ilk haftalar oldukça heyecanlı geçer. Tartıdaki fark herkesin heyecanla beklediği büyük umutları barındırır. Özden Kaçar, diyet için arestetik sistemlerini kullanan kişilerde de ilk haftalarda kilo kayıplarının 2 bazen 3 kiloyu bulduğunu belirtiyor. Rakamsal olarak 500 gramlık farkın oldukça sağlıklı ve başarılı bir sonuç olarak kabul edildiğinin de altını çiziyor. İlerleyen dönemlerde rakamsal değerlerin düşebileceğini de belirten Kaçar, hayatının merkezine kilo problemini koyan kadınların ve hatta erkeklerin buna üzülmemesi gerektiğini aksine her şeyin yolunda olduğunun göstergesi olduğunu da vurguluyor.