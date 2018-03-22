Kanser hastalarına ilaç müjdesi

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sağlık Uygulamaları Tebliği'nde değişiklik yaptı. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği ile birçok hastalığın tedavisinde yeni düzenlemeler getirildi. Yeni düzenleme ile SGK'nın ödeme listesine 5 yeni kanser ilacı alındı. Altuzan, ilacı ile ölümlere sebep olan rahim ağzı kanseri olarak bilinen Serviks kanseri, Glioblostom tedavisi için ödeme kapsamına girdi. Xgeva, dev hücreli kemik tümörü tedavisinde kullanılan prostat, meme ve akciğer kanserlerinde kemik metastazı ile ortaya çıkan hastalıkların tedavisi için kullanılacak. Mozopil, lösemi, lenfoma hastalarının nakil öncesi tedavilerinde sunulacak. Opdivo, en sık görülen böbrek tümörleri arasında yer alan Renal hücreli kanser, metanam, klasik Hodgkin lenfoma tedavilerinde kullanım sağlanacak. Revlimid, endikasyon ilavesi, Mantle hücreli lenfoma tedavilerinde ücretsiz sunulabilecek.

Gazi ve şehit yakınları ile er-erbaş olarak askerlik görevini ifa edenlerden otelcilik hizmetleri ve istisnai sağlık hizmetleri kapsamında da ilave ücret alınmayacak.

Yüzde 40 ve üzerinde engellilerin diş tedavilerinde gerekli olan sağlık kurulu raporu, muayene yapan hekimin düzenleyeceği tek hekim raporuna dönüştürüldü. Yüzde 40 ve üzeri engellilerde, kanser, organ, doku, kök hücre nakli tedavilerinde sevkler doğrudan yapılacak tıbbi gerekçe aranmayacak.

Kemik erimesinin tespiti için yapılan kemik ölçüm işleminin, bu hastaların sıklıkla radyasyon almasının önüne geçilmesi adına 2 yılda bir yapılmasının sağlanması ve raporların da 2 yılda bir çıkarılması yönünde düzenlendi.

BUGÜN NELER OLDU