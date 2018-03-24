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24 olarak bilinse de hastalığının nasıl oluştuğu ve un tedavi yöntemleri pek bilinmiyor. Tüberküloz hastalığına karşı daha iyi bilinçlenebilmek için ’nde tüberküloz hastalığına karşı her yıl farkındalık oluşturuluyor. Her yıl milyonlarca insanın ölümüne sebep olan tüberküloz hastalığıyla ilgili bilinmeyenleri 24 Mart Dünya Tüberküloz Gününe özel sizin için derledik. İşte 24 Mart Dünya Tüberküloz Günü’nün önemi ve tüberküloz hastalığıyla ilgili ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 24.3.2018 09:13
24 Mart Dünya Tüberküloz Günü

4000 YILDIR İNSANOĞLUNU TEHDİT EDİYOR!

Her yıl 24 olarak bilinir. Toplumda farkındalık oluşturmak adına dünyada ve ülkemizde () hastalığı hakkında toplumları bilgilendirici etkinlikler düzenlenir. Bilimsel çalışmalar bu hastalığın 4000 yıldır insanoğlunu tehdit eden önemli bir hastalık olduğunu göstermiştir. Çağımızda sevindirici olan ise başta toplumu bilinçlendirmek için düzenlenen eğitimler ve gelişen teknoloji bu hastalığın görülme oranlarını ülkemizde olduğu gibi dünyada da minimumu seviyede tutmaktadır.

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24 Mart Dünya Tüberküloz Günü
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