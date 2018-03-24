4000 YILDIR İNSANOĞLUNU TEHDİT EDİYOR!

Her yıl 24 Mart Dünya Tüberküloz günü olarak bilinir. Toplumda farkındalık oluşturmak adına dünyada ve ülkemizde Tüberküloz (Verem) hastalığı hakkında toplumları bilgilendirici etkinlikler düzenlenir. Bilimsel çalışmalar bu hastalığın 4000 yıldır insanoğlunu tehdit eden önemli bir hastalık olduğunu göstermiştir. Çağımızda sevindirici olan ise başta toplumu bilinçlendirmek için düzenlenen eğitimler ve gelişen teknoloji bu hastalığın görülme oranlarını ülkemizde olduğu gibi dünyada da minimumu seviyede tutmaktadır.