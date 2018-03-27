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Bu besinler hem kilo verdiriyor hem kanserden koruyor

Çağımızın en önemli sağlık sorunlarından biri olan kanserin nedenleri arasında genetik ve çevresel faktörler ile sağlıksız beslenme ilk sıralarda yer alıyor. Yaşam tarzı ve beslenme planınızda yapacağınız birkaç küçük değişiklikle kanser riskini en aza indirebilir, ideal kilonuza ulaşabilir ve yaşam kalitenizi yükseltebilirsiniz. Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Dyt. Sinem Uygun, “1-7 Nisan Kanser Haftası” öncesinde kanserden korunmak ve sağlıklı kalmak için doğru beslenme önerilerini sıraladı.

Giriş Tarihi: 27.3.2018 17:26 Güncelleme Tarihi: 27.3.2018 17:52
Bu besinler hem kilo verdiriyor hem kanserden koruyor

Düzenli ve sağlıklı beslenmenin tüm hastalıklarla birlikte kanser riskini en aza indirdiği bilimsel olarak kanıtlanmış bir gerçektir. Doğru besinleri uygun miktarlarda tüketmek ve işlenmiş gıdalar yerine doğal olanları tercih etmek kanserden korunmada anahtar rol oynamaktadır. Kanser teşhisi konulan kişilerin de doğru bir beslenme planlaması ile hayat kalitelerini artırmaları ve tedaviye destek olmaları mümkün olmaktadır. Bunun için dikkat edilmesi gerekenler şöyle sıralanabilir:

MANTAR, YULAF VE TAHIL ÜRÜNLERİ İLE KİLO VEREREK KANSERDEN KORUNABİLİRSİNİZ

Bazı mantarlarda, yulaf ve tahıllarda bulunan beta glukan kolesterolün düşürülmesine ve kilo vermeye yardımcı olmaktadır. Bunun dışında kalın bağırsak ve mide kanserlerinden korunmada etkilidir. Yulafın haftada 2-3 kez çeşitli meyveler ve yoğurt ile tüketilmesi hem bağışıklık sistemini hem sindirim sistemini desteklemeye yardımcı olur.

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Bu besinler hem kilo verdiriyor hem kanserden koruyor
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