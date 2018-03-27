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Damarlardaki o birikintiyi temizliyor!

fasulyeye benzeyen ve göbeği koyu renkli olan bitkidir. Börülce protein ve C vitamini zenginidir. Nişasta ve azot da içermektedir. Börülcenin taze fasulye gibi yemeği yapılabildiği gibi salatası da yapılmaktadır. Börülcenin faydaları şu şekilde sıralanmaktadır:

Giriş Tarihi: 27.3.2018 14:16 Güncelleme Tarihi: 27.3.2018 14:20
Damarlardaki o birikintiyi temizliyor!

İçeriğinde bulunan bol C vitamini, bitkisel proteinler, azot ve nişasta ilşe açısından son derece yararlıdır. Görümün olarak fasulyeye benzemesinin yanı sıra haif tatlımsı bir tadı vardır.

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Damarlardaki o birikintiyi temizliyor!
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