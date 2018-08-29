Damarlardaki o birikintiyi temizliyor!

Börülce fasulyeye benzeyen ve göbeği koyu renkli olan bitkidir. Börülce protein ve C vitamini zenginidir. Nişasta ve azot da içermektedir. Börülcenin taze fasulye gibi yemeği yapılabildiği gibi salatası da yapılmaktadır. Börülcenin faydaları şu şekilde sıralanmaktadır:
Giriş Tarihi: 27.3.2018 14:16Güncelleme Tarihi: 29.8.2018 09:24
İçeriğinde bulunan bol C vitamini, bitkisel proteinler, azot ve nişasta ilşe sağlık açısından son derece yararlıdır. Görümün olarak fasulyeye benzemesinin yanı sıra haif tatlımsı bir tadı vardır.