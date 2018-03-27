İş ve okul verimini düşürüyor!

Vücudumuzdaki fizyolojik, psikolojik ve davranışsal birçok süreç, uyku-uyanıklık döngüsü, vücut sıcaklığı, kan basıncı, hormonların salgılanma düzeni doğal aydınlık-karanlık döngüsüne göre düzenlenir. Örneğin; vücut sıcaklığı, kortizol hormonu seviyesi ve kan basıncı gün içinde yükselirken gece saatlerinde düşer. Yaklaşık 24 saatlik zaman aralıklarını takip eden bu süreçler günlük ritim olarak adlandırılır ve vücudumuzdaki biyolojik saat adı verilen bir iç mekanizma tarafından düzenlenir. Işık bu mekanizmayı düzenleyen temel etkendir. Bu nedenle kaliteli bir uykunun en önemli sağlayıcılarından biri karanlıkta uyumak olduğu gibi; mutlu uyanmak ve güne iyi başlamak için de gözümüzü açtığımızda güneşi göremesek bile gün ışığına ihtiyacımız vardır" diye konuştu.

ENERJİ DÜŞÜKLÜĞÜ VE OLUMSUZ DUYGULARI ARTIRIYOR

Yrd.Doç.Dr.Onur Okan Demirci, geceleri her ne kadar kaliteli uyumuş olursak olalım uyanma zamanımızda aydınlanmamış havanın ister istemez; soğukluk, cansızlık, enerjisizlik, negatiflik ve olumsuz duyguları artırdığını dile getiren Yrd.Doç.Dr.Onur Okan Demirci, "Bunun nedeni karanlıkta salgılanan uyku hormonu melatonin ile gün ışığında salgılanan mutluluk hormonu serotonin arasındaki ilişkinin duygu durumunuz; depresyon, yaratıcılık, zihinsel netlik ve sağlığımız için önemli olmasıdır" dedi.



İŞ VE OKUL VERİMİNİ DÜŞÜRÜYOR

Yrd.Doç.Dr.Onur Okan Demirci, araştırmaların doğal ışığın çalışanların ve öğrencilerin üretkenliğini ve verimliliğini etkileyen önemli bir faktör olduğunu gösterdiğini kaydederek, "İşte tam da bu nedenle karanlıkta uyanmak biyoritmimizi olumsuz etkilemekte, ruh sağlımızda ve performansımızda bir dizi negatifliği beraberinde getirmektedir. Kapalı, bulutlu, yağmurlu ve bunaltıcı havalar nasıl ki isteksiz, enerjisi azalmış, moralsiz, içe dönük, karamsar bir tablo çizip, enerji ve performans düşüklüğü yol açıyorsa; karanlıkta uyanmakta kişilerde aynı etkiyi ortaya çıkarmaktadır. Bu nedenle güneş ışığının sadece enerji tasarrufu için bir araç olarak görülmeyip, doğal ışığın insanların fiziksel ve psikolojik sağlığı üzerindeki etkilerinin de dikkate alınması gerekiyor." şeklinde konuştu.