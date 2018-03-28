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u bu yöntemle atlatın!

Çağımızın en önemli rahatsızlıklarından biri olan a her yaş grubunda sıklıkla rastlanıyor. Kişinin yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyen bu sorunla mücadelede uzman yardımı almak, sosyal hayattan kopmamak, egzersiz yapmak ve dostlarla sıkıntıları paylaşmak büyük önem taşıyor. Prof. Dr. Ercan Abay, ve alınması gereken önlemler hakkında bilgi verdi.

Giriş Tarihi: 28.3.2018 11:01 Güncelleme Tarihi: 28.3.2018 11:02
Depresyonu bu yöntemle atlatın!

HER 5 KİŞİDEN 1'İ...

Derin üzüntüler, stres, sıkıntı, yaşam şartları, ekonomik sorunlar... Bu liste daha da uzayabilmektedir. Her insanın hayatı boyunca karşılaşabileceği bu tür problemler, başa çıkılamaz hale geldiğinde ruh halinde sorunlara neden olabilir. Ancak üzüntü ve keder halinin günlük aktiviteleri engelleyecek bir hal alarak, uzun sürmesi ve işlevselliği bozması gelişiminin belirtisi olabilmektedir. Depresyon tanısının koyulabilmesi için kişideki bazı özellikler sorgulanmalıdır.

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Depresyonu bu yöntemle atlatın!
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