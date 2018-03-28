Depresyonu bu yöntemle atlatın!

HER 5 KİŞİDEN 1'İ...

Derin üzüntüler, stres, sıkıntı, yaşam şartları, ekonomik sorunlar... Bu liste daha da uzayabilmektedir. Her insanın hayatı boyunca karşılaşabileceği bu tür problemler, başa çıkılamaz hale geldiğinde ruh halinde sorunlara neden olabilir. Ancak üzüntü ve keder halinin günlük aktiviteleri engelleyecek bir hal alarak, uzun sürmesi ve işlevselliği bozması depresyon gelişiminin belirtisi olabilmektedir. Depresyon tanısının koyulabilmesi için kişideki bazı özellikler sorgulanmalıdır.