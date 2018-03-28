Sahte hasta vicdanları dolandırdı!

Antalya'da bir vatandaş kurgu aile hikayesiyle 2 yıl içinde 4 kez haber ajansları ve gazetelere çıkarak hayırseverlerden yardım istedi. Kendi beyanına göre 37 yaşındaki Ünal Gül, 1999 Marmara Depremi'nde evinin yıkıldığını, bir çocuğunun enkaz altında kaldığını, daha sonra bir çocuğunun trafik kazasında öldüğünü, küçük kızının ise beyninde çıkan tümör çıktığını belirtti. Kızının tümör tedavisi için yurtdışından tanesi bin liraya getirilen ve ayda iki kez yapılması gereken ilaç için yardıma ihtiyaç duyduğunu söyleyen Ünal Gül, bu haberlerle hayırseverlerden para topladı.

HER SENE AYNI HİKAYE

Aynı yöntemi daha sonra Manisa'da devam ettiren Ünal Gül, bu kez de dağlarda salep otu toplayarak yaşamını geçirdiğini, eşinin kanser olduğunu, kızının tümör tedavisi için ihtiyaç duyduğu ilaçları devletin ödemediği ve yurt dışından getirilmesi için hayırseverlerden yardım istedi. Ünal Gün, en son İstanbul'daki gazetelerin muhabirlerini arayarak benzer hikaye ile haber yaptırarak hayırseverlerden yardım istedi.

HASTA KAYDI ÇIKMADI

Sağlık Bakanlığı, geçen yıl çıkan gazete haberlerinden sonra Ünal Gül'e ulaşmaya çalışmış ancak Sağlık Bakanlığı'ndan arandığını öğrenince numarasını değiştirerek kayıplara karışmıştı. Sağlık Bakanlığı, Türkiye genelinde tüm hastanelerde yaptığı incelemede böyle bir hasta kaydı olmadığını, ismini verdiği kızının hiçbir hastalık kaydının olmadığını tespit etti. Ünal Gül'ün ilgili haberlere devam etmesi üzerine Sağlık Bakanlığı, hukuk müşavirliği aracılığıyla adli süreci başlattı.

BAKANLIK 'HASTA TEYİT' HATTI KURDU

Sağlık Bakanlığı, sahte hasta haberlerine karşı basın mensuplarının hasta kayıt doğrulama hattını kurdu. Gazeteciler, herhangi bir hasta ile ilgili haber yapmadan önce söz konusu hasta isim ve hastalık raporlarının doğruluğunu teyit edebilecekler.