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Tarihe geçmiş en ilginç

Son zamanların popüler konularından biri de diyet. Çeşit çeşit diyetler duyuyoruz ve her gün yeni bir yöntem daha çıkıyor. İşte tarihe geçmiş en ilginç ...

Giriş Tarihi: 29.3.2018 14:43
Tarihe geçmiş en ilginç diyet yöntemleri

JAPON USÜLU MUZ DİYETİ

Beslenme uzmanlarının hala sorguladığı bir yöntem olsa da , 2006 yılında Hitsohi'nin, Çin'deki bitkisel ilaçlar üzerine eğitim almış olan eczacı kız arkadaşı Sumiko, ona bir diyet önerisinde bulunmuş. Bu yöntem, sabah birkaç çiğ muz yedikten sonra ve biraz da oda sıcaklığında su içtikten sonra metabolizmanın çok hızlı çalışmasını sağlıyor ve böylece öğlen ve akşam neredeyse her yemeği yiyerek kilo vermeye devam edilebiliyor. 6 ayda 13 kilo veren ve Sumiko ile evlenen Hitoshi, hikayesini Myspace'in Japon versiyonu Mixi'de diğer diyet arayışındaki insanlarla paylaşıyor.

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Tarihe geçmiş en ilginç diyet yöntemleri
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