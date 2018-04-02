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Güne 1 kaşık la başlamanın vücuda inanılmaz etkisi!

ın faydaları saymakla bitmiyor. Güne bir kaşık balla başlamanın ise vücuda inanılmaz etkileri şaşırtıyor. Güne bir kaşık balla başlayarak birçok sağlık sorunundan kurtulduğunuz gibi aynı zamanda bahar alerjisi ile doğal yoldan başa çıkmış olacaksınız. İşte güne bir kaşık balla başlamanın vücuda mucizevi etkileri…

Giriş Tarihi: 2.4.2018 11:28 Güncelleme Tarihi: 2.4.2018 11:29
Güne 1 kaşık balla başlamanın vücuda inanılmaz etkisi!

ın kalitesinin arının uğradığı bitkilere göre değişiyor. Balda, B1, B2, B3, B4, B5, B6 ve C vitaminleri vardır. Kalsiyum, fosfor, potasyum, kükürt, sodyum klorür ve magnezyum gibi mineraller içerir. Bunun yanı sıra bakır, iyot, demir, çinko balda bol miktarda bulunur. Bu kadar zengin bir ürünün kana doğrudan karışma miktarı ise yüzde 70. Balın, vücut üzerinde çok ciddi olumlu etkisi vardır. Ama en önemlisi vücudun erken yıpranmasını engelliyor. Mide, kalp, sinir, tansiyon, akciğer, olmak üzere pek çok rahatsızlığa da iyi gelmektedir.

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Güne 1 kaşık balla başlamanın vücuda inanılmaz etkisi!
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