Güne 1 kaşık balla başlamanın vücuda inanılmaz etkisi!

Balın kalitesinin arının uğradığı bitkilere göre değişiyor. Balda, B1, B2, B3, B4, B5, B6 ve C vitaminleri vardır. Kalsiyum, fosfor, potasyum, kükürt, sodyum klorür ve magnezyum gibi mineraller içerir. Bunun yanı sıra bakır, iyot, demir, çinko balda bol miktarda bulunur. Bu kadar zengin bir ürünün kana doğrudan karışma miktarı ise yüzde 70. Balın, vücut üzerinde çok ciddi olumlu etkisi vardır. Ama en önemlisi vücudun erken yıpranmasını engelliyor. Mide, kalp, sinir, tansiyon, akciğer, olmak üzere pek çok rahatsızlığa da iyi gelmektedir.