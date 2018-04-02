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Vosvoslar otizmliler için turladı

'da otizmliler klasik otomobillerle şehir turu atarak gönüllerince eğlendi.Dünya sebebiyle Bursa'da farklı bir etkinlik düzenlendi. Vosvos aracı tutkunları araçlarını otizmlilerin emrine sundu. Beşevler Meydanında bir araya gelen onlarca vosvos tutkunu otizmlilere Bursa tutu attırdı. Vosvoslarla şehir turu atan otizmli gençlerin keyfinin yerinde olduğu gözlendi.

İHA Sağlık Haberleri
Giriş Tarihi: 2.4.2018 09:55 Güncelleme Tarihi: 2.4.2018 09:59
Vosvoslar otizmliler için turladı

Düzenlenen etkinlikte konuşan Otizm Derneği Başkanı Emel Kanberoğlu, "Bugün otizm ayına girdik. Nisan ayı Birleşmiş Milletler tarafından otizm ayı olarak ilan edildi. Otizmin farkındalığı için biz de Vosvos Severler Kulübüyle çok güzel bir etkinlik gerçekleştirdik. Bugün ve aileleriyle birlikte Bursa'da konvoy düzenliyoruz. Otizm farkındalığını Bursa'da başlatmış oluyoruz. Burada amacımız otizmi herkes tanısın istiyoruz. Otizmliler korkulacak kişiler değil, insanlar otizmlilere güzel yaklaşsınlar. Onların da bir insan olduğunu unutmamaları gerekiyor" dedi.



Vosvos severler ise " Bugün direksiyonlarımızın başına otizmli çocuklar için geçtik. Biz devamlı sosyal projelerde bulunuyoruz. Bugün burada 14 vosvos aracımız mevcut. Otizmli kardeşlerimize Bursa turu attıracağız" şeklinde konuştu.

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Vosvoslar otizmliler için turladı
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