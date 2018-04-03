Günde 1 yemek kaşığı kanseri önlüyor!

Önümüzdeki 25 yıl içerisinde her 2 kişiden birini etkileyeceği tahmin edilen kanser hastalığından korunmak için vücutta birçok farklı fonksiyonu olan vitaminler de önemli bir role sahip. Vitamin düzeyinin dengelenmesi, vücuttan toksik maddelerin atılmasını kolaylaştırarak kansere karşı koruyucu etki sağlıyor.
Giriş Tarihi: 3.4.2018 12:00Güncelleme Tarihi: 3.4.2018 12:03
Uzman Diyetisyen Nilay Keçeci Arpacı, 1-7 Nisan Kanser Haftası kapsamında kanserden korunmak ve sağlıklı kalmak için gerekli vitaminleri ve vitamin kaynağı besinleri anlatıyor: