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Günde 1 yemek kaşığı !

Önümüzdeki 25 yıl içerisinde her 2 kişiden birini etkileyeceği tahmin edilen hastalığından korunmak için vücutta birçok farklı fonksiyonu olan ler de önemli bir role sahip. Vitamin düzeyinin dengelenmesi, vücuttan toksik maddelerin atılmasını kolaylaştırarak kansere karşı koruyucu etki sağlıyor.

Giriş Tarihi: 3.4.2018 12:00 Güncelleme Tarihi: 3.4.2018 12:03
Günde 1 yemek kaşığı kanseri önlüyor!

Uzman Diyetisyen Nilay Keçeci Arpacı, 1-7 Nisan Haftası kapsamında kanserden korunmak ve sağlıklı kalmak için gerekli leri ve vitamin kaynağı besinleri anlatıyor:

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Günde 1 yemek kaşığı kanseri önlüyor!
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