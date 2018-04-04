Güney Afrika'dan gelen şifa Rooibos! Damar tıkanıklığına son veriyor...

Güney Afrikanın çalılık bölgelerinden yetişen rooibos yani kırmızı çay, yeşil çaya rakip olmaya hazır gibi görünüyor. Birçoğumuz yeni yeni yeşil çaya alışıyorken nereden çıktı bu demeyin, neden rooibosu sevelim hadi gelin birlikte inceleyelim: