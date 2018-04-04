Güney Afrika'dan gelen şifa Rooibos! Damar tıkanıklığına son veriyor...
Birçok faydasıyla bilinen ve tüketimi yaygınlaşan yeşil çaya rakip geliyor. Tam bir şifa deposu olan 'rooibos' Güney Afrika'da yetişiyor. Uzm. Dyt. Aslıhan Küçük rooiboz yani kırmızı çayın faydalarını anlattı
Giriş Tarihi: 4.4.2018 11:16Güncelleme Tarihi: 4.4.2018 11:16
Güney Afrikanın çalılık bölgelerinden yetişen rooibos yani kırmızı çay, yeşil çaya rakip olmaya hazır gibi görünüyor. Birçoğumuz yeni yeni yeşil çaya alışıyorken nereden çıktı bu demeyin, neden rooibosu sevelim hadi gelin birlikte inceleyelim: