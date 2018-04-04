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'dan gelen şifa Rooibos! Damar tıkanıklığına son veriyor...

Birçok faydasıyla bilinen ve tüketimi yaygınlaşan yeşil çaya rakip geliyor. Tam bir şifa deposu olan 'rooibos' 'da yetişiyor. Uzm. Dyt. Aslıhan Küçük rooiboz yani kırmızı çayın faydalarını anlattı

Giriş Tarihi: 4.4.2018 11:16 Güncelleme Tarihi: 4.4.2018 11:16
Güney Afrika'dan gelen şifa Rooibos! Damar tıkanıklığına son veriyor...

nın çalılık bölgelerinden yetişen rooibos yani kırmızı çay, yeşil çaya rakip olmaya hazır gibi görünüyor. Birçoğumuz yeni yeni yeşil çaya alışıyorken nereden çıktı bu demeyin, neden rooibosu sevelim hadi gelin birlikte inceleyelim:

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Güney Afrika'dan gelen şifa Rooibos! Damar tıkanıklığına son veriyor...
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