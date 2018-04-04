Hastalığı teşhis eden selfie

Rus mühendisler, akıllı telefon kullanıcılarının rahatsızlıklarını erken aşamada tespit edebilecek ve yalnızca selfie çekmeyi gerektiren MeCare isimli bir uygulama geliştirdi. Proje yöneticisi Sergey Blintsov, "MeCare, kişilerin selfie'lerini analiz ederek Parkinson dahil çeşitli hastalıkları koyabilen ve kardiyovasküler durumu tespit edebilen eşsiz bir yöntem" dedi. Uygulama ile yapılan teşhislerin yüzde 95 isabetli olduğunu belirten Blintsov, uygulamanın kişilerin fiziksel durumunu daha iyi göstermeye yönelik bir fitness bileziği veya akıllı saat görevi gördüğünü de söyledi.

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