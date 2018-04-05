Makarna yiyerek zayıfladılar

Kanada
'daki
araştırma, makarna yiyerek de zayıflanabileceği sonucunu ortaya çıkardı. Yayımlanan makaleye göre, düşük glisemik endeksli, yani tok tutan ve dengeli beslenmeyi sağlayan gıdalarla yapılan diyet ile makarna tüketmek kilo verdirebiliyor. Bilim insanları 2 bin 500 kişilik bir gönüllü grubuna haftada 3 öğün ve her öğünü yarım su bardağı olmak üzere makarna yedirdi. Gönüllüler, 3 hafta süren deney boyunca da düşük glisemik endeksli gıdalar tüketmeyi sürdürdü ve üçüncü haftanın sonunda ortalama yarım kilo verdi. Araştırmacılar tarafından yapılan açıklamada, yüksek glisemik endeksli gıdalardan olan şekerli içecekler, pirinç, çikolata ve kek gibi besinlerden uzak duran ve karbonhidrat ihtiyacını da makarna yiyerek karşılayan kişilerin hem açlık çekmeyeceği hem de kilo verebileceği belirtidi.