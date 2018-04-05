Stresle kilo arasında ilişki saptandı

ABD'deki Stanford Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, ilk kez stres
ile kilo alma arasında doğru orantılı bir ilişki olduğunu kanıtladı. Sağlıklı insanlarda yağ hücrelerinin yüzde 10 oranında her yıl yok olduğunu ve yerine sağlıklı yeni yağ hücreleri geldiğini belirten uzmanlar, bu oranın gündüz-gece hormon döngüsüne bağlı olduğunu ancak bu döngünün gece bozulması halinde sağlıksız yağ hücrelerinin, özellikle de bel çevresinde oluşmaya başladığını ispat etti. ÖZELLİKLE GECELERİ...
Araştırmayı kaleme alan kimya ve sistem biyoloğu Doç. Dr Mary Teruel, stresin zamanlamasının büyük önem taşıdığını belirterek "Yaptığımız çalışmanın sonucuna göre eğer gündüz vakti gözle görülür bir şekilde strese giriyor, stres hormonu salgılıyorsanız kilo almazsanız, çünkü stres hormonunu gündüz salgılıyorsunuz. Ancak kronik, devamlı strese girdiğiniz ve stres hormonu salgıladığınız zaman geceyse bu durum kilo almanıza neden olacaktır" diye konuştu.