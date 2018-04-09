Depresyona karşı erken kalkın perdeleri açın

Bahar kimileri için rengarenk çiçekleri, neşeyi, huzuru, mutluluğu temsil etse de kimileri için durum tamamen farklı olabiliyor. Kış aylarında yavaşlayan metabolizma, mevsim değişikliği, havaların ısınması ve bu durumlara hemen adapte olamamak; uykusuzluk, stres, yorgunluk gibi sorunlara neden olabilir. Özellikle baharın ilk günleri yorgun ve mutsuz geçebilir. Kendinizde kolunuzu kaldıracak enerjiyi bulamıyorsanız, uzmanlar baharı sağlıklı geçirebilmeniz için tüyolar verdi...

Beril Yardımcı/Klinik Psikolog

BİR TELEFON VEYA KAHVE SOHBETİ SİZİ CANLANDIRIR

1. Odanıza gün doğsun

Bahar depresyonunun belirtilerinden biri, sabahları uyanmada yaşanan zorluktur. Kişi yeterinde uyumuş olsa bile yataktan kalkmak istemez. Yatak odasında zaman ayarlı aydınlatma sistemi kurmak ve alarmınız çalmadan yarım saat önce suni de olsa yatağınızda gün doğumunu hissetmek uyanmayı kolaylaştırır.

2. Hayatınıza ışık sokun

Güneş ışığından vazgeçmeyin. Güneş ışığı doğal olarak beynin duygusal merkezini uyarır ve insanın iyi hissetmesini sağlar. Erken kalkın, perdeleri açın, dışarı çıkın.

3. Hareket sizi kurtarır

Spor merkezinde, evde veya tercihen dışarıda kalbiniz 140'ın üzerinde çarpsın. Sadece kiloyu korumak ve sağlıklı kalmak için değil, günlük hayatın stresinden uzaklaşmak için de spora vakit ayırın. İyi bir egzersizin etkisi saatlerce sürer. Gün içinde daha fazla enerjiniz olur, metabolizmanız hızlanır, iyi hissettiren hormonlar salgılanır. Düzenli egzersiz kış uykusuna çekilmeye meyilli bedene yaşadığını hissettirir.

4. Şekere dikkat!

Mutluluk, zindelik ve canlılık hissi veren seretonin hormonunun seviyesi düştüğünde, karbonhidratları ve şekerli gıdaları tüketme isteği artar. Şekerli ve beyaz unlu gıdalara bağımlılık fizyolojik bir gerçektir. Bunlar bedende uyuşturucular gibi biyokimyasal sistemleri etkiler. Ne yediğiniz; nasıl hissettiğinizi ciddi ölçüde etkiler.

5. Sosyal hayatı unutmayın

Arkadaşların, ailenin, iş arkadaşlarının, komşuların önemini azımsamayın. Her şeyi boş vermek istediğinizde kim size el uzatır? Sizi destekleyecek insanları aklınızda tutun, ihtiyaç duyduğunuzda sizi cesaretlendirmelerine izin verin. Bazen bir telefon, kahve sohbeti veya e-posta sizi canlandırır.

6. Hayata heyecan katın

Bir şeyi yaşamayı beklemek insanı motive eder. Size heyecan verecek bir hafta sonu gezisi, gece planı veya spor planları baharınıza renk katacaktır.

7. Gevşeyin

Meşgulsünüz. İş, ders, aile, arkadaşlar, randevular, buluşmalar... Meşgul olmaktan hoşlansanız dahi herkesin sakin kalmaya ihtiyacı vardır. Bazı sorumluluklara veya davetlere 'Hayır' demekten kaçınmayın ve birkaç dakika hiçbir şey yapmadan geçirin. Bu zamanı dikkatinizi içe döndürüp ruhsal olarak sakinleşmeye, bedensel olarak gevşemeye ayırın. Kendinize yardımcı olacak gevşeme egzersizlerini gündeme alın.

8. Uyku ne fazla ne de az olmalı

Zamanı iyi kullanarak ve disiplinli olarak, geceleri yedi-sekiz saat uyumayı hedefleyin. Yatma ve kalkma saatini belli bir düzene oturtmak, hayata ritim katar ve enerji seviyesini artırır. Özellikle de hafta sonları çok fazla uyumamaya özen gösterin.

Uzm. Dr. Salim Bereket/İç Hastalıkları Uzmanı

BAHARDA TİROİT KONTROLLERİNİZİ SAKIN İHMAL ETMEYİN

Bahar aylarında yaşanan sıcak-soğuk hava değişimleri, vücudu ve genel sağlığı etkileyen en önemli nedenlerden biridir. Ani değişen hava şartları ve kısa süreli ısı farklılıkları vücudun bu sürece alışmasını zorlaştırır. Bu durum da vücudun strese girmesine yol açarak savunma sistemini zayıflatabilir. Bağışıklık sistemi dengesinde yaşanan değişimler de tiroit hastalıklarına zemin hazırlayabilir. Özellikle bağışıklık sistemi mevcut düzeninden çıkarak, tiroit bezine ciddi hasar verebilir. Tiroit hormon tetkiklerinin bahar aylarında yaptırılması oldukça önemlidir. Eğer hastaya tiroit hastalığı tanısı konduysa ve hasta ilaç tedavisine başladıysa, mevsim geçişlerinde daha özenli davranılması gerekir. Çünkü bahar aylarında metabolizma hızı olumsuz etkilenir ve tiroit hormon dengesinde değişiklikler meydana gelebilir. Tiroit hormonlarının yapı taşı iyottur. Vücuttaki iyot eksikliği tiroit bezi hastalıklarının artmasına yol açabilir. Bu sebeple rutin olarak bahar aylarında tiroit hormon kontrolleri ve check-up tetkikleri yapılarak mutlaka ilaç dozları yeniden düzenlenmelidir.

Prof. Dr. Aslı Çurgunlu/ İç Hastalıkları Uzmanı

DEPRESYON METROPOLDE OLUYOR

Özellikle kışın soğuk aylarının ardından bahar döneminde havaların ısınmasıyla birlikte daha fazla uyku hali, sıkılganlık ve daha fazla yorgunluk görülmeye başlar. Bu durum rutin yapılan işlerde dahi sıkılmaya neden olabilir. Bahar yorgunluğu, bahar mevsimine geçişin ilk zamanlarında etkisini gösterir. Eğer uzun süren bu depresif durum devam ederse, alanında uzman hekimlerden yardım alınması gerekir.

HOBİNİZ OLSUN

Mevsim geçişleri insanların hormonlarını da etkiler. Kişi eğer stresli bir yaşama sahipse, zorlu bir işte çalışıyorsa ve özel hayatında mutsuz ise bahar döneminde ruhsal değişikler görme ihtimali artar. Bu durumun kır yaşamında yani büyük metropoller dışında görülme oranı daha düşüktür. Beslenme düzeni ve tükettiğimiz besinler de bu durumda olumsuz etkiler gösterir. Bu süre zarfında yeni hobiler edinilebilir, örneğin spor yapılabilir, farklı aktivitelere katılınabilinir. Bütün bunlar kişinin hayatını düzene sokmasına yardımcı olacaktır.

Bahar dönemini nasıl geçirmeliyiz?

Hazırlığı, bahar gelmeden önce yapmak gerekir. Vücudumuzu her anlamda geleceğe hazırlamak önemlidir.

Özellikle beslenme şeklimiz dengemizi korumada yardımcı olacaktır. Dengeli beslenmek yani protein, vitamin ve mineral bakımından zengin besinler tüketmek gerekir.

Pek çok insanın çalışma saatleri belli bir standartta olduğundan dolayı dinlenme ve uyku için zaman ayırmalı, bu zamanı doğru kullanmalıdır.

Vücudun en fazla ihtiyacı olan maddelerden biri sudur. Bu nedenle su tüketimine dikkat edilmesi gerekir.