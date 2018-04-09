Dünyada sadece 10 kişide var!

Zonguldak'ta yaşayan Çağlar ve Bilal Kocasoy'un kızı İkra Kocasoy, doğduktan bir hafta sonra ishale yakalandı. Geçmeyen rahatsızlığı nedeniyle önce İstanbul'a sonra da Ankara'ya sevk edilen minik İkra için burada uygulanan tedavilerden sonuç alınamadı.

Tanı konulamadığı için tedavisi de yapılamayan küçük İkra'nın ailesi, internetten yaptıkları araştırmada 2017 yılında Avrupa Çocuk Gastroenteroloji Kongresi'nde sunum yapan Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Ersin Sayar'a ulaştı.