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sadece 10 kişide var!

sadece 10 kişide tanısı konulduğu belirtilen ve ölümcül olabilen Diacyl Glycerol Acil Transferaz Enzim Eksikliği (DGAT-1) hastası 10 aylık İkra, uygulanan başarılı tedaviyle sağlığında önemli ölçüde düzelme görüldü.

AA Sağlık Haberleri
Giriş Tarihi: 9.4.2018 15:32 Güncelleme Tarihi: 9.4.2018 15:47
Dünyada sadece 10 kişide var!

Zonguldak'ta yaşayan Çağlar ve Bilal Kocasoy'un kızı İkra Kocasoy, doğduktan bir hafta sonra ishale yakalandı. Geçmeyen rahatsızlığı nedeniyle önce İstanbul'a sonra da Ankara'ya sevk edilen minik İkra için burada uygulanan tedavilerden sonuç alınamadı.

Tanı konulamadığı için tedavisi de yapılamayan küçük İkra'nın ailesi, internetten yaptıkları araştırmada 2017 yılında Avrupa Çocuk Gastroenteroloji Kongresi'nde sunum yapan Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Ersin Sayar'a ulaştı.

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Dünyada sadece 10 kişide var!
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