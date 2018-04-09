Obezite nedir? Obezite cerrahisi nedir?

Obeziteyle beraber bu yandaş hastalıklar hem hastanın hayat kalitesini çok düşürü hem de hayat süresini kısaltır. Obezite gittikçe hem ülkemizde hem de dünyada artmaktadır ve aynı şekilde obezitenin yaşı da günden güne düşmektedir. Çocuk yaşlarda, 20'li yaşlarda genç yaşlarda çok fazla obez hastaya rastlanır ve bu artış hızıyla devam ederse 2048 yılında ABD'nin erişkin nüfusunun tamamının obez olacağına dair bir rapor söz konusudur.

Obezitenin nedenleri nelerdir?

Yaş, cinsiyet, kültürel ve sosyal çevre, eğitim düzeyi ve hormonel durum obeziteyi konumlandıran durumlardır. Gerek eğitim düzeyi gerek kültürel durum gerekse genetik kişinin neden obez olduğunu anlatma da birbirinden farklı fakat kesişen öbeklerdir. Obezitenin en önemli nedeni aşırı ve yanlış beslenme alışkanlıklarıdır. Erken tanı çok önemlidir, obeziteyi fark edip erkenden müdahale etmek oldukça önemlidir. Aşırı şeker tüketimi, az süt tüketimi de öbezitenin nedenleri arasında yer almaktadır.

Obezite testi nasıl yapılır? Obezite hesaplama nasıl yapılır?

Obezite hesaplama nasıl yapılır? Obezite testi nasıl yapılır? soruları kendilerini obez olarak niteleyen hastaların sıkça sordukları ve yanıt aradıkları konuların arasında yer almaktadır. Beden kitle indeksi denilen değer obezite konusundaki soru işaretlerini giderme konusunda oldukça önemlidir. Obezitenin hesaplanmasında kullanılan bu değerin 30'un üzerinde olmaması gerekmektedir. Beden kitle indeksi kilonun boyun karesine bölünmesiyle elde edilmektedir. Ortaya çıkan değer 30'un üzerindeyse kişi obez olarak nitelendirilir ve diyet tedavisine başlanır. Cerrahi operasyonlara gerek kalmadan obeziteyi önlemenin en önemli yollarından biri budur.

Yapılan son araştırmalara göre toplumun yüzde 60'ı obez tehlikesiyle karşı karşıyadır ve eğer yanlış beslenmeye devam edilirse bu rakam her geçen gün artacaktır. Eğer bu şekilde düzensiz beslenme sürerse 10 yıl sonra toplumun yüzde sekseninin obez olma tehlikesi söz konusudur. Bu çok ciddi bir rakamdır, şimdi önemsenmeyen kilolar ve beslenme bozuklukları ilerleyen yıllarda çok ciddi sıkıntılara yol açabilir.

Obezite konusunda nelerde yanlış yapılmaktadır?

Obezite, okullarda çocukluk çağında başlamaktadır. Obezite konusunda yapılan hatalar ilk olarak okuldan önce ailenin yaptığı hatalar olarak başlamaktadır. Anne ve babalar çocuklarını beslerken doğru beslenme alışkanlıklarını kazanamadığı zaman aynı durum okul çağındaki yanlış beslenme alışkanlıklarıyla devam eder ve yetişkinler de çocukluktan kazandıkları yanlış beslenme alışkanlıkları da obeziteyi beraberinde getirir.

Obezite cerrahisi nedir? Obezite ameliyatı nedir?

Obezite cerrahisi nedir? Obezite cerrahisi yaşam kaliteleri düşen, fizyolojik olarak büyük problemleri olan obezite hastalarına tedavi olarak ortaya çıkmıştır. Hastaların kilo vermelerini sağlamak için gıda alımlarının azaltılması amacıyla sindirim sistemlerine müdahelede bulunulmasına obezite cerrahisi denir. Toplum arasında bu müdahaleler obezite ameliyatı olarak da tanımlanır.

Obezite cerrahisinin amaçları arasında mide hacmini küçültme, mideye giren gıdaların miktarını azaltma, besin emilimini azaltma söz konusudur.