Organ bağışı nedir? Organ bağışı nasıl yapılır? Organ bağışı günah mı?

Organ bağışı nasıl yapılır?

Organ bağışı konusunda olumlu düşüncelerinizv arsa bir organ bağışı kartı alıp yakınlarınızı bu konu hakkında bilgilendirmeniz yeterlidir. Organ bağışı yapacak vatandaşlar, organ bağış kartlarını İl Sağlık Müdürlüğü Organ Nakil Bölge Koordinasyon Merkezi'nden, Toplum Sağlığı Merkezleri'nden devlet ve özel hastanelerin organ bağış birimlerinden temin edebilirler.

Organ Bağışı Yapılabilecek Birimler (Organ bağışı nereye yapılır?)

İlk Sağlık Müdürlüğü

Organ Nakli Merkezleri

Aile Sağlığı Merkezleri

Toplum Sağlığı Merkezleri

Organ Bağış Stantları

Bağışlanabilecek Organlar

Kalp

Karaciğer

Akciğer

Böbrek

Pankreas

Kalp kapağı

Gözün şeffaf kornea tabakası

Kas ve kemik iliği dokusu

Organ bağışı caiz midir?

Organ Başışlamanın dini olarak caiz olup olmadığı da araştırılan konular arasında yer almaktadır. Kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim'in Maide Suresi 32. ayetinde "Kim bir kimseye hayat verirse, o sanki bütün insanlara hayat vermişçesine sevap kazanır." ifadesi yer alır. Bu ifade de İslam dini açısından organ bağışında herhangi bir sıkıntı olmadığı ifade edilmiştir.

Organ nakli nedir?

Organ nakli nedir? sorusu da vatandaşlar tarafından yanıtı merak edilen konular arasında yer almaktadır. Bir organın görevini yerine getiremediği durumda hasta olan organın, bir başka kişiden alınan sağlam organ ile değiştirilmesi işlemine organ nakli denir.

Hangi organlara nakil yapılmaktadır? sorusunun yanıtı da şu şekildedir. Ülkemizde yapılan organ nakli operasyonları çoğunlukla karaciğer, böbrek, akciğer, ince bağırsak, kalp ve pankreas üzerinden yapılmaktadır.

Organ nakli dokudan ve canlı olmak üzere iki biçimde gerçekleşir. Trafik kazası, beyin kanaması gibi sebeplerden dolayı yoğun bakımda tedavisi devam eden ama beyin ölümleri gerçekleşmiş olan hastaların organlarının bağışlanması durumunda burada kadavra donör söz konusudur. Bunun dışında canlı donör olarak tanımlanan operasyon ise; organ nakli yapılması gereken hastanın; çocuklarının, eşinin, akrabalarının doku ve kan grubu yönünden uyum gösteriyor olması, bağışta bulunabilmesidir.