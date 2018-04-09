Uzmanlar açıkladı...Göz çevresi sorunlarına dikkat!

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Hakan Yüzer, göz çevresindeki sorunların kişiye yaşlı, yorgun ve sinirli bir görünüm verebildiğini ifade ederek, "Yaşlanma moleküler değişimlerin sonucu meydana gelir. Bu moleküler değişikliklere yol açan birçok çevresel faktör vardır. Ağız yoluyla veya hava yoluyla alınan maddelerin metabolitleri ve hormon düzeyleri deri yaşlanmasını direk etkilemektedir. Ultraviyole, hava kirliliği, enfeksiyonlar, sigara içmek ve bazı hormonal faktörler yaşlanma sürecini hızlandıran en önemli faktörlerdir.Yaşlanma sürecinin en büyük göstergesi de gözler de başlar" dedi.

KAZ AYAĞI

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Hakan Yüzer, narin bir yapıya sahip olan göz çevresi en hızlı yaşlanan bölge olduğunu dile getirerek, "Bu nedenle göz çevresi görüntüsü bazen insanı olduğu yaştan daha fazla gösterebilmektedir.Üst göz kapağı 30 yaşın üzerinde sarkmaya başlar ve 40 lı yaşlarda sarkma tamamen netleşir. Bazı kişilerde sarkma o kadar fazladır ki görüş alanını kapatabilmektedir. Bu nedenle yorgun hissetme, baş ağrısı gibi semptomlar görülebilmektedir. Alt göz kapağı sorunları ise en sık torbalanma şeklinde karşımıza gelmektedir. Göz küresi alt kısmında bulunan yağ yastıkçıkları kendilerini tutan bağ dokusunun gevşemesi nedeni ile dışa doğru fıtıklaşır, bu görüntü halk arasında torbalanma olarak adlandırılır. Göz ve çevresi ile ilgili sorunlar bununla bitmez, göz çevresi etrafında çok sayıda kas bulunduğundan dinamik kırışıklık denilen mimik kırışıklıkları erken yaşta oluşmaya başlar.Bu kırışıkların adı kaz ayağıdır.Gözlerimizin dış köşelerinde oluşan kırışıklıklara kaz ayağı ismi verilmiştir. Genelde mimiklerimizi kullanırken, gülerken, kaş çatarken, kısaca çoğu yüz ifadesinde kendini çok rahat belli eden ince uzun çizgilerdir.Göz çevresi sorunları arasında,hem erkeklerde hem de kadınlarda sık görülen ortak bir yakınlık olan göz halkaları vardır bunlar gözaltında koyu bir renk olarak kendini belli eder.Yine de buna neden olabilecek birçok faktör vardır.Bu faktörler arasında genetik nedenler, güneş ışınları, düzensiz uyku, düzensiz beslenme, sigara ve alkol tüketimi, alerjiler ve bazı sistemik hastalıklar yer almaktadır" dedi.

ÇÖZÜM ARTIK MEVCUT

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Hakan Yüzer, açıklamasını şöyle sürdürdü; "Ancak göz çevresindeki bunlar gibi bir çok soruna çözüm artık mevcut...Hemde ağrısız ve acısız...

Plexr göz kapağı estetiği göz kapaklarınızda ki estetik kaygı yaratan bütün sorunları ortadan en kısa sürede ortadan kaldırıyor. Ayrıca ameliyata gerek duymadan, ağrı ve sızı olmadan uygulama gerçekleşiyor.

Cilt yüzeyine etki ederek hızlı bir şekilde yenileme sağlayan bu yöntem ile başta alt ve üst göz kapağı kırışıklıkları, göz kapağı düşüklüğünde yani kısacası tüm göz çevresi sorunlarına ameliyata gerek olmadan tüm sorunlardan plexr ile kurtulmak ve cildi gençleştirmek mümkün oluyor. Çoğunlukla tek bir seanslık uygulama ile istenilen sonuçlara ulaşılmasına katkıda bulunmaktadır, nadiren tekrarı gerekmektedir.

Kişileri gündelik hayattan alıkoymadan gerçekleşen yeni nesil bir uygulama olan Plexr Plazma (Lazer teknolojisi) iğne kullanılmadan göz bölgesi için özel olarak geliştirilmiş uyuşturucu jel kullanılarak uygulanan acı hissettirmeyen bir yöntemdir. Plexr Plazma sayesinde 30 dakikada göz kapağı sorunları ortadan kalkıyor. Plexr Plazma Üst-alt göz kapağı kırışıklıkları, göz çevresi ve kaz ayakları kırışıklıklarında uygulandığı gibi ciltle ilgili bir çok sorunun giderilmesinde uygulanabiliyor."