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'dan hastası minik hayranı Ceren'e sürpriz!

Gündüz kuşağının başarılı ismi , minik hayranı ve aynı zamanda manevi kızı gibi gördüğü Ceren için partisi düzenledi. 7 yaşındaki Ceren Kırkımcı yaklaşık 1 yıldır le mücadele ediyor.

Giriş Tarihi: 10.4.2018 13:14
Esra Erol'dan kanser hastası minik hayranı Ceren'e sürpriz!

? CEREN ESRA EROL'U ÇOK SEVİYOR

hastası minik Ceren'in en büyük hayalinin 'la vakit geçirmek olduğunu ifade eden anne, gözyaşlarına hakim olamadı. Tedavisinin olumlu seyrettiğini belirten Ceren'in annesi, "1 yıldır Esra Erol'un programına gelip gidiyoruz. Ceren Esra Erol'u çok seviyor. Sürekli onun sözünü dinliyor. Hatta Esra hanımın sözünü dinleyerek yemek yemeye başladı" dedi.



"CEREN BULDUĞU MORALLE TEDAVİYE OLUMLU CEVAP VERİYOR"

Ceren'le bol bol fotoğraf çekip, pastasını üfleyen Esra Erol ise uzun süredir minik Ceren'in yanında olduğunu ifade ederek, görüntülerini programında yayınladı.

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Esra Erol'dan kanser hastası minik hayranı Ceren'e sürpriz!
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