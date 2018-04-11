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gücü yani ile yaralar iyileşiyor, bağışıklık güçleniyor!

, doğrudan bal arılarından gelen ürünleri kullanan bir çeşit alternatif tıp uygulamasıdır. Apiterapi ağrıları tedavi ederken, içerdiği zehir ile de bağışıklık sistemini güçlendirir.

Giriş Tarihi: 11.4.2018 14:37 Güncelleme Tarihi: 11.4.2018 14:46
Arının gücü yani Apiterapi ile yaralar iyileşiyor, bağışıklık güçleniyor!

HALİT YEREBAKAN

Alternatif tıp uygulamaları, hastalık önleme ve tedavi etme amacıyla dünya çapında geçmişten günümüze kadar kullanılmaya devam etmektedir. Bal, arı poleni, arı sütü, propolis, arı zehri gibi arı ürünlerinin sağlığın korunması ve geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi ve tedavisi amacıyla kullanılması uygulamasının adı olan de alternatif tıp uygulamalarından birisidir. İlk defa uluslararası olarak ülkemizde yapılacak ve Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilecek olan 1. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi'nde değinilecek konulardan birisi de apiterapi olacak. Kongre, 19-22 Nisan tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenecek. Apiterapi, doğrudan bal arılarından gelen ürünleri kullanan bir çeşit alternatif tıp uygulamasıdır. Hastalıkların ve semptoml yanı sıra akut ve kronik yaralanmalardan kaynaklanan ağrıları tedavi etmek için de kullanılır.

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Arının gücü yani Apiterapi ile yaralar iyileşiyor, bağışıklık güçleniyor!
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