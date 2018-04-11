Arının gücü yani Apiterapi ile yaralar iyileşiyor, bağışıklık güçleniyor!

HALİT YEREBAKAN

Alternatif tıp uygulamaları, hastalık önleme ve tedavi etme amacıyla dünya çapında geçmişten günümüze kadar kullanılmaya devam etmektedir. Bal, arı poleni, arı sütü, propolis, arı zehri gibi arı ürünlerinin sağlığın korunması ve geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi ve tedavisi amacıyla kullanılması uygulamasının adı olan apiterapi de alternatif tıp uygulamalarından birisidir. İlk defa uluslararası olarak ülkemizde yapılacak ve Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilecek olan 1. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi'nde değinilecek konulardan birisi de apiterapi olacak. Kongre, 19-22 Nisan tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenecek. Apiterapi, doğrudan bal arılarından gelen ürünleri kullanan bir çeşit alternatif tıp uygulamasıdır. Hastalıkların ve semptomlarının yanı sıra akut ve kronik yaralanmalardan kaynaklanan ağrıları tedavi etmek için de kullanılır.