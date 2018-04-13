Çocuğunuzda diş çarpıklığı varsa...

Diş Hekimi Yalçın Genç, "Yaş olarak bir çocuğun ne zaman ortodontist diş hekimine götürülmesi gerektiğini düşünürsek, bu zamanın oldukça erken yaşlar olduğunu bilmeliyiz. En basiti ve belki de en önemlisi olan ağızdan solunum fonksiyon bozukluğunun altı yaşlarından itibaren çene ve dişlerde deformitelere sebep olmaya başladığını düşünürsek, bir çocuğun ortodontistle tanışması gerektiği yaş ortaya çıkmış olur" dedi.

DİŞ ÇAPRAŞIKLIĞI VAR İSE...

Gelişimsel, herediter, irsi, fonksiyonel bozukluklarının hepsi erken müdahale edildiğinde çok daha kolay tedavi edilebilen hastalıklar olduğunu ifade eden Dr. Genç, "Örneğin parmak emen bir çocuğa iki sene parmak emdikten sonra değil de hemen müdahale edilirse, çenelerin etkilenmesi engellenmiş olur. Eğer çocuk da sadece diş çapraşıklığı var ise yani dıştan yüzüne ve çene yapısına baktığınızda veya sefalometrik tetkikle incelediğinizde her şey normal ise bunun ortodontik tedavi için en uygun zaman, daimi dişlenmeye geçilen andır. Bu da genel olarak kızlarda 10-10,5 yaş, erkeklerde ise 11-11,5 yaştır. Ortodonti tedavisi dişleri daha düzgün sıralarken, dişlerinize daha iyi bakım yapabilmenize olanak sağlar, böylelikle dişlerinizde çürük riski azalmış olur" şeklinde konuştu.