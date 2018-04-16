Canan Karatay: Kahvaltıda cağ kebabı...

Karatay, "Ben doğal sağlıklı beslenmeyi anlatıyorum. İnsanın vücudunda neye ihtiyaç var, insanın vücudunda ne eksik olursa sağlığına zarar verir bunu anlatmanın gayretindeyim. Kesinlikle şu diyeti, bu diyeti yapın demiyorum." ifadesini kullandı.

Şeker hastalığının en önemli nedeninin "yanlış beslenme" olduğunu anlatan Karatay, "Bu hastalık kesinlikle genetik değil." diye konuştu.

Karatay, doğal beslenmenin önemine değinerek, şunları söyledi:

"Doğal tereyağı, peynir ve fındığın hepsi sağlıklı ve beslenme için çok önemli. Gençlerimiz bizim geleceğimizdir. Bundan dolayı gençlerin sağlıklı olması lazım. Bugün programda gençlerimize sağlıklı beslenmenin yollarını anlatacağım. Sağlam kafa sağlam vücutta olur. Ruh sağlığı ayrı, beden sağlığı ayrı düşünülemez. Hepsi bir bütün olarak düşünülmeli."

KAHVALTIDA ÇAĞ KEBABI

Bir gazetecinin, "cağ dönerin" kahvaltıda yenilmesinin insan sağlığı için bir sorun oluşturup oluşturmayacağı yönündeki sorusu üzerine Karatay, "Kahvaltıda et, sucuk, kavurma yemiyor muyuz. Elbette kahvaltıda çağ döner de yenir. Bol bol yiyebilirsiniz ama yanında ekmek, pilav, makarna, patates kızartması yemeyin diyoruz. Sağlıklı yaşam için sağlıklı beslenme şart. Bol bol çağ kebabı, köy tavuğu ve Trabzon yağı yemeniz şart." yanıtını verdi.

KANSER HASTALIKLARININ ARTMASINI ÇERNOBİL'E BAĞLIYORUM

Prof. Dr. Karatay, son yıllarda Karadeniz Bölgesi'nde artan kanser hastalıklarına ilişkin bir soru üzerine de 1987'de meydana gelen Çernobil faciasının tüm Avrupa ve Türkiye'yi etkilediğini anımsattı.

Karadeniz'de artan kanser hastalıklarındaki en önemli faktörün Çernobil faciası olduğunu vurgulayan Karatay, "Karadeniz'deki kanser hastalıklarının artmasını Çernobil'e bağlıyorum." dedi.

Karatay, kara lahananın da Karadeniz'de önemli bir besin maddesi olduğuna işaret ederek, "Eskiden 'kara lahana tiroit, guatr hastalığı yapıyor' deniyordu. Böyle bir şey asla yok. Bu hastalıklar kara lahanadan dolayı oluşmuyor. Yediğimiz un ve bazı zehirli maddelerden dolayı vücuda iyot girmiyor, girse de kullanamıyor. İyot eksikliğinden, meme ve tiroit kanserleri ile guatr hastalıkları ortaya çıktı. Bunun karalahana ile ilgisi yok." değerlendirmesini yaptı.