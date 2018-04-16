Dilimlenmiş çiğ patatesin bilinmeyen şaşırtıcı faydası!

SAÇ TONİĞİ

Patatesin kabuklarını bir miktar suda haşlayarak suyunu saçlarınıza ugluyabilirsiniz. Bu uygulama yardımıyla saçlarınıza doğal bir renk kazandırabilirsiniz. Bu uygulama yanı zamanda saçlarınızın renk tonunu koyulaştırmaya yardımcı olur.

Güneş Yanıklarını Tedavi Eder: Patates güneş yanıkları için harika bir tedavi yöntemidir. Bunun için dilimlediğiniz patatesi yanık olan kısma koyun ve 10 dakika bekleyin. Bu uygulama hem güney yanıklarının enden olduğu ağrıyıa zaltır, hem de güneş ışınlarının verdiği hasarı giderebilir.

PATATES CİLDİ TEMİZLER

Patatesi rendeleyerek yüzünüze 10 dakika boyunca masaj yaparak uygulanamanız, cildinizin ölü hücrelerden ve yağlardan temizlenmesine büyük ölçüde katkı sağlayabilir.

AKNE VE SİVİLCELERİ ORTADAN KALDIRIN

Çiğ patatesce C vitamin, potasyumi bakır ve kükürt açısından zengindir. Bunlar cildi temizlemek, toksinlerden arındırmak ve akne ile sivilcelerin etkisini azaltmak için harikadır.

Harika etkilerini göreceksiniz ve bu uygulamayı geceleri yaptığınıza kesinlikle değecek.

İHTİYACINIZ OLAN MALZEMELER

1 dilim patates, 1-2 santim kalınlığında

Ne yapmalısınız? Bu yukarıdaki uygulama ile aynı ama masajdan sonra yüzünüzü yıkamak yerine gece boyunca işlemesi için olduğu gibi bırakacaksınız.