Korneanıza zarar verebilir!

Fransız
oftalmoloji uzmanı Prof. Frederic Mouriau, moda akımlarıyla cazip hale gelen renkli lens
lerin göz sağlığı açısından çok tehlikeli olabileceğini dikkat çekti. Mouriau, birkaç hafta önce kendilerine tedavi için gelen genç bir kadının hastalarının sadece birkaç saatliğine taktığı renkli lensler nedeniyle korneasına ciddi bir şekilde zarar verdiğini ve görme yetisinin büyük bölümünü kaybettiğini söyledi. Numarasız olsalar bile bir sağlık uzmanına danışmadan lens takılmaması gerektiğini vurgulayan Mouriau, özellikle internetten kolay bir şekilde satın alınan lenslere dikkat edilmesi gerektiğini ve her lensin her kornea ile boyutlarının örtüşmeyeceğini söyledi.