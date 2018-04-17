Yararlı şekeri taze meyvelerden alın

Gebeliğin en güzeli bahar aylarındadır. Havaların ısınmasıyla birlikte anne adayları bol bol yürüyüş yaparak doğum için gerekli olan kas kuvvetini artırmış olur. Bahar ile birlikte gebelerin antioksidan içeren meyveleri tüketmesi hem anne, hem de bebek sağlığı için çok yararlıdır. Doğanın uyandığı mevsim olan baharın nimetlerinden özellikle gebelik
sırasında faydalanmak bebek sağlığı açısından çok yararlıdır. Uzmanlar, bahar aylarında hamileliğinizi keyifli ve rahat geçirmenizi sağlayacak önerilerde bulundu… Prof. Dr. Ulun Uluğ/Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
Doğanın uyandığı mevsimin nimetlerinden faydalanın
Karanlık, soğuk kış günlerinden kurtulup havaların ısındığı, güneşin görüldüğü ve doğanın uyanmaya başladığı dönemdir bahar. Gebeliğin belki de en güzel dönemi bahar aylarında yaşanır. Bahar, kışın bittiğinin ve yazın geleceğinin göstergesidir. Bu bağlamda özellikle ruhsal olarak daha pozitif ve umutlu olmamıza neden olur. İç dünyamızın iyiye gitmesi, doğal olarak taşıdığımız değerli varlığı da iyi yönde etkiler. Vücut ağırlığının her geçen gün artması ve vücudun mevsimsel değişime uyma süreci ile birlikte anne adayları baharda kıyafet seçiminde kendilerini iyi hissedebilecekleri ve kolay hareket edebilecekleri tercihler yapmalılar. BOL BOL MEYVE TÜKETİN
Baharla birlikte gelen diğer güzel bir haber ise meyvelerin bollaşmasıdır. Özellikle antioksidan içeren meyve tüketimi hem anne sağlığı, hem de bebek sağlığı açışından çok yararlı olmaktadır. Bol bol tüketilen taze meyveler özellikle ileri gebelik haftalarında bebeğin anne karnında büyümesi için gerekli olurken aynı zamanda daha yararlı şeker olan fruktoz kullanımını sağlamış olur. EN İDEAL EGZERSİZ YÜRÜYÜŞ
Anne adayları için en ideal egzersiz yürüyüştür. Dokuz ay boyunca hareketsiz kalmak yerine kasları güçlü tutmak ve daha sağlıklı olmak için yürüyüş yapmak ve hareket halinde olmak önemlidir. Hareketsiz bir hamilelik, bazı sağlık sorunlarına ve ağrılara neden olur. Yürüyüş sayesinde vücudun esnekliği ve dayanıklılığı artar. Gebelik sürecinde yapılan yürüyüş egzersizi doğumun daha kolay gerçekleşmesini sağlar. Yürüyüş yapmak, vücutta endorfin hormonunun serbest kalmasına yardımcı olur. Bu sayede hormonlar yüzünden daha stresli olan gebelerin ruh halini iyileştirir, mutluluk ve sevinç duygusunun artmasına neden olur. SIVI TÜKETİMİ İLE NEMİ KORUYUN
Kış aylarında nem seviyesi düşer, bu da cilt kuruluğuna neden olur. Cildin nem düzeyi gerektiği gibi tutulmazsa cilt kuruluğuna kaşıntı da eşlik eder. Anne adayları gebelik dönemi boyunca çok sıcak duş almaktan ve kese yapılmasından kaçınmalı, doktorlarının uygun gördüğü nemlendiricileri kullanmalı, bol sıvı tüketimi
ne özen göstermeli, cildin nem dengesini korumalıdırlar. Cildin aşırı gerilmesine bağlı olarak ortaya çıkan karın çatlaklarına bir de cilt kuruluğu eklenirse çatlak oluşumları daha rahat oluşabilir. Bu tip şikayeti olan anne adayları, doktorlarının tavsiye ettiği çatlak kremlerini kullanmaları gerekir. D VİTAMİNİ ÖNEMLİ!
D vitamini eksikliğinin son yıllarda sadece kemik gelişiminde değil birçok hastalığın gelişmesinde rol oynadığı gösterilmiştir. Anne adaylarının, hamileliği boyunca bebeğin sağlıklı gelişimi için önerilen miktarda D vitamini alması gerekir. Güneşli bahar aylarında bol bol dışarıda dolaşarak da cildimizin D vitamini depolamasını sağlamalıyız. Ancak dışarı çıkmadan 20 dakika önce, içinde yağ barındırmayan güneş kremi sürmelisiniz. Eğer birkaç saat güneşte kalacaksanız, iki saatte bir kremi tekrarlayabilirsiniz. Doğanın uyandığı bir mevsimin nimetlerinden özellikle gebelik sırasında faydalanmamız, bebek sağlığı açısından çok yararlı olacaktır. ALERJİSİ OLANLAR DİKKAT!
Bahar
aylarında maalesef alerjik hastalıklar da sık görülür. Havada uçuşan polenler ve tozlar, hassas anne adayları için problem yaratabilir. Doktorunuza danışarak alerji ilaçlarını kullanabilirsiniz. Bu ilaçların yan etkileri konusunda doktorunuz sizi bilgilendirecektir. Yine havaların ısınması ve mevsim geçişi olması, soğuk algınlığı salgınlarına neden olmaktadır. Bu tip şikayeti olan kişilerden uzak durun ve en ufak belirtilerin görüldüğü durumlarda doktorunuza danışmayı ihmal etmeyiniz. Taze meyve tüketimi, zaten bollaştığı bir mevsim olduğu için önlem amacıyla çok yararlı olmaktadır. Yard. Doç. Dr. Suat Süphan Erşahin/Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Yatmadan önce yemek yemeyin, kafeinli içeceklerden uzak durun
Hamilelikte
uyku sorunu yaşamamak için bunlara dikkat edin:
Gece yatarken çok sıvı almayın.
Kafeinli içeceklerden uzak durun.
Akşam yemeklerini güçlü yemeyin.
Özellikle bulantı oluyorsa yatmadan önce hafif gıdalar alın.
Kabızlık yapan, aşırı gaz yapan yiyeceklerden uzak durun.
Aşırı kilo almayın.
Kalsiyumdan zengin gıdalar tüketin.
Gece yatarken daha hafif giysiler giyin.
Düzenli uyku alışkanlığı elde edin, yatma saatlerini ayarlayın.
Düzenli egzersiz yapın.
Yatmadan önce ılık duş yapın.
Gece uyanırsanız müzik dinleyin, tv seyredin, kitap okuyun.
Stresten uzak durun, gevşeme egzersizleri kurslarına katılın. 36. HAFTADAN SONRA SOLA DOĞRU YATIN
Gebeliğin
36'ncı haftasına kadar uyku pozisyonu önerilmez. Tüm gebeler rahat edebildiği pozisyonda uyuyabilirler. 36'ncı haftadan sonra damar basısı artacağından kan dolaşımının etkilenmemesi için sol yana yatması önerilir. Çoğul gebeliklerde ise 33'üncü haftadan itibaren sol yana yatmaları önerilir. Bacak arasına hafif yastık koymak, gebeyi daha rahat ettirir. Gebenin bacaklarını karnına doğru çekmesi uykuyu derinleştirir. Ayrıca yatak odasında dikkat çekici maddeler olmaması, yastık ve çarşafların dikkat çekici desenli olmaması, yatak yumuşaklığının sağlanması, yastık miktarının özellikle gebeliğin son dönemlerinde artırılması; gebenin daha rahat uyumasını sağlar. Uyku ilacı ise gebelere önerilmez.