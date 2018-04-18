Bu durum guatra davetiye çıkarıyor!

Guatr hastalığının, tiroit bezinin normalden çok daha fazla büyümesi durumunda meydana gelen boğaz şişmesi olarak ortaya çıktığını belirten Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Sedat Ocak, "Kişinin beslenme şekli, genetik yatkınlık ve bazı hastalıkların sebep olduğu guatr hastalığında, boğaz bölgesinde belirgin bir şişlik meydana gelir. Guatrın en önemli nedeni ise iyot açısından yetersiz beslenme şeklidir. İyot eksikliği, dünyada önde gelen guatr nedenleri arasında gösterilmektedir" dedi.



GUATRA NEDEN OLAN SEBEPLER

Dr. Ocak şu bilgileri verdi: "Guatra neden olan sebepleri; iyot yetmezliği, selenyum yetmezliği, genetik eğilim veya ailede guatr olması, tiroit bezinin iltihabi hastalıkları, psikiyatrik hastaların kullandığı lityum ilacı, soya yağı veya fasulyesi fazla yemek, tiroit hormon oluşumundaki genetik bozukluklar, sigara içmek, demir yetmezliğine bağlı kansızlığı olanlar, gebelik ve beyinde bulunan hipofiz bezinden aşırı TSH hormonu salgılanması gibi sayabiliriz."





GUATR TEDAVİSİ

Guatr tedavisine değinen Dr. Ocak, "Guatr genellikle fizik muayene ile teşhis edilir ancak tiroit fonksiyon testleri ve taramaları da kullanılabilir. Tedavi, guatr büyükse ameliyat gerekli olabilir. Cerrahi müdahale nadiren bir tedavi olarak kullanılır ve en çok yutkunma veya nefes almada zorluk çeken vakalarda tercih edilir. Günümüzde en çok karşılaşılan basit guatr, iltihaplanma içermeyen ya da tiroit işlevine zarar vermeyen, semptom üretmeyen ve genellikle belirgin bir nedeni olmayan guatr türüdür. Zehirli guatr, toksik veya iç guatr olarak da bilinir. İltihaplanma ve su toplaması şeklinde görülür. Zehirli olmayan guatr normal ve düşük tiroit seviyelerinde olur. Genelde bağışıklık sistemi hastalarında meydana gelir" diyerek sözlerine son verdi.