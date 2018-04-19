Bel ağrısı çekenleri sevindirecek gelişme! Kendi kök hücreleri ile...

DÜNYADA BAŞ AĞRISINDAN SONRA 2. SIKLIKTA GÖRÜLEN BEL AĞRISI



Toplumda her 100 erişkinden 60-80'inde görülen bel ağrısı iş ve sosyal yaşamı altüst edebilecek kadar şiddetli seyredebilen önemli bir sağlık problemi. Dünyada baş ağrısından sonra 2. sıklıkta görülen bel ağrısına birçok neden yol açsa da, tüm etkenlerin altında omurlar arasındaki "diskin dejenerasyonu" yatıyor. Ancak bel ağrısının asıl sorumlusu olan diskteki dejenerasyonu onarmaya yönelik bir yöntem olmadığı için tedavinin ardından ağrı tekrar nüks ederek hastanın aynı problemleri yeniden yaşamasına neden olabiliyor. Sevindiren haber ise kök hücre tedavisinin artık bel ağrılarında da uygulanabilmesi ve bu yöntemden oldukça başarılı sonuçlar alınması. Tedavinin etkili olmasındaki en önemli faktör ise; hastadan alınan kök hücrelerin bel ağrısının asıl sorumlusu olan disk dejenerasyonunu onarmaları, bir başka deyişle sorunun asıl kaynağını ortadan kaldırmaları. Algoloji Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Özyalçın ile Algoloji Uzmanı Doç. Dr. Kamer Dere bu sayede ağrının tümüyle geçmesinin yanı sıra, ilerleyen zamanda tekrar gelişme riskinin de önüne geçildiğine dikkat çekiyorlar!