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daki büyük tehlike!

Yaz aylarında sıklıkla tüketilen ın aslında sağlığımıza zarar verdiğini biliyor muydunuz? İşte severek yediğimiz , yemeklere dahi kattığımız mısırın sağlığımıza olan olumsuz etkileri.

Giriş Tarihi: 19.4.2018 17:01 Güncelleme Tarihi: 19.4.2018 17:02
Mısırdaki büyük tehlike!

yaz mevsiminde sürekli olarak tükettiğimiz tatlı ve sulu besinler arasında yer alır. Ancak severek tükettiğimiz mısırı aşırı tüketmeye başladığımızda sağlığımızda olumsuz etkiler yarattığı ortaya çıktı. İşte mısırın sağlığımıza olan zararları.

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Mısırdaki büyük tehlike!
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