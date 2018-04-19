Mısırdaki büyük tehlike!

Mısır yaz mevsiminde sürekli olarak tükettiğimiz tatlı ve sulu besinler arasında yer alır. Ancak severek tükettiğimiz mısırı aşırı tüketmeye başladığımızda sağlığımızda olumsuz etkiler yarattığı ortaya çıktı. İşte mısırın sağlığımıza olan zararları.