Sağlıkta yeni dönemin adresleri: Geleneksel tıp merkezleri

İstanbul
'da Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen ve dün başlayıp 22 Nisan'da bitecek olan Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi öncesi Türkiye
'deki 18 tıp merkezinden ikisinin kapısını çaldık. Merkezlerde hastalara 30 dakika ayrılıyor. Aylar sonrasına kadar randevular dolmuş durumda. "KARATAY'IN HASTALARI GELİYOR"
Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi (EAH) Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama Merkezi: Akupunktur, sülük uygulaması, mezoterapi, hipnoz, kupa uygulaması, fitoterapi, refleksoloji, homeopati, osteopati, ozon, apiterapi, proloterapi ve larva tedavileri yapılıyor. Başhekim Prof. Dr. Ahmet Yaser Müslümanoğlu, "Şu anda SGK
kapsamında değil, 50 lira ücret alıyoruz. Çok yakında müzikterapi ile bağımlılık tedavisine de başlayacağız." dedi. Merkezin yöneticisi Dr. Kanat Tayfun ise, "Türkiye'nin her tarafından hasta geliyor. Bütüncül tıpla yaklaşıyoruz ve kişiye özel tedavi uyguluyoruz" ifadesini kullandı.
Ümraniye EAH Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama
Merkezi: Akupunktur ve kupa tedavileri yapılıyor. Ozon, mezoterapi, fitoterapi, sülük tedavisi de yakında başlayacak. Günde 35 hastaya randevu veriliyor. Merkezin sorumlusu Dr. Ayşen Durmuş, "Canan Karatay
'ın hastaları bile geliyor. Genel check up'tan sonra akupunktur mu kupa mı uygulayacağımıza karar veriyorum" dedi. İşte geleneksel tamamlayıcı tıp ile tedavi gören hastaların görüşleri:
Fizik tedavi uzmanı Dr. Tezgül Sezer: Kaza sonucu boyun damarında yırtılma oldu. Dinmeyen ağrı
ları için Bağcılar'daki merkeze gidiyor. "Dinmeyen ağrılarım hafifledi" diyor.
Baş dönmesi ve denge sorunu yaşayan Ayşenur Yavuz'a kulak ve vücut akupunkturu uygulanıyor. "Başım artık eskisi gibi dönmüyor" diyor.
Tiroit ve ankilozan spondilit hastası Aynur Fındık da ağrılarını burada azaltıyor.
Ümraniye'deki merkezde kilo vermek için akupunktur tedavisi gören Nezahat Hükmen, 130 kilodan 95 kiloya düştü.
25 kilo veren Asuman Kocabal, "Özel hastanede bile böyle hizmet yok" dedi.