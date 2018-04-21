Haberler Sağlık Haberleri Her gün 20 adet badem kötü kolesterolü düşürüyor

Her gün 20 adet badem kötü kolesterolü düşürüyor Günde 20 tane tüketilen çiğ badem, kötü kolesterolü düşürerek kalp ve damar sağlığını koruyor. Ancak bu sayının üstüne çıkılmamalı çünkü beş-altı badem, yaklaşık bir tatlı kaşığı zeytinyağına eşdeğer kalori içeriyor