Her gün 20 adet badem kötü kolesterolü düşürüyor

Bir avuç badem, sağlık açısından pek çok fayda sağlıyor. İçinde barındırdığı tekli doymamış yağ asitleri, lif, antioksidanlar ve magnezyum, kalsiyum gibi minerallerle sağlık dostu olan badem; tok tutuyor, ara öğünlerde meyve ile tüketildiğinde kan şekerini dengeliyor. Kilo kontrolünü sağlamada ve kötü kolesterolü düşürmede de önemli etkileri bulunan bademin her gün 25 gram yani yaklaşık 20 adet tüketilmesini tavsiye eden Acıbadem Kozyatağı Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Nur Ecem Baydı Ozman, bademin yararlarını anlattı... CİLDİ KORUYOR: Güneşten gelen ultraviyole ışınlar ile oksidatif stres, cilde hasar verip erken yaşlanmaya neden olur. Bademde bulunan E vitamini, antioksidan içeriği ile serbest radikallerle savaşarak cildi koruyor.Kanda kötü kolesterol (LDL) seviyesinin yüksek olması, kalp-damar hastalıkları riski ile ilişkilendiriliyor. Her gün 20 adet badem yemek, kötü kolesterolü belirgin şekilde düşürüyor, bu da kişilerin kalp hastalığı riskini azaltıyor. ZAYIFLAMAYA YARDIMCI: Badem, karbonhidrattan fakir, yağ ve posadan zengin olması nedeniyle tok tutma özelliğine sahip. Yağ ve posa içeriği ile kan şekerini dengede tutmak, tokluk sağlamak ve kabızlığı önlemek gibi etkileriyle de kilo kontrolüne yardımcı oluyor. Ayrıca meyve gibi karbonhidrat içeren yiyeceklerin yanında badem tüketilmesi, kan şekerindeki ani dalgalanmaları önlüyor.Yapılan çalışmalar, magnezyum eksikliğinde kan basıncının yükseldiğini ortaya koyuyor. Yüksek kan basıncı ise kronik hipertansiyona neden olabildiği gibi, kalp krizi ve inmeye de yol açabiliyor. Badem, içeriğindeki magnezyum ile magnezyum eksikliğinin giderilmesine yardımcı olurken, bu risklere karşı koruyor. Ancak kan basıncını yükseltmemesi için tuz ile kavrulmamış çiğ olanlarının tercih edilmesi gerekir.Yağlı yiyecekler bağırsaklardaki kasların kasılıp gevşemesine yardımcı olarak bağırsak hareketlerinin artmasına neden olur. Posadan zengin yiyecekler ise bağırsağa su çekerek bağırsak hareketlerini artırıyor. Badem, içeriğinde bulunan yağlar ve posa sayesinde kabızlığa iyi geliyor.Kemik sağlığı için yeteri kadar kalsiyum ve magnezyum tüketimi önemli. Özellikle süt ve yoğurt tüketmeyen kişilerde, badem tüketimi magnezyum ve kalsiyum içeriği ile eksikliklerin giderilmesine yardımcı olarak kemikleri güçlendiriyor.Kötü kolesterolün (LDL) yüksek olması damar sertliğine neden olurken, damar sertliği ise kalp krizi ve inme gibi durumlara yol açabiliyor. Badem E vitamini içeriği ile damar sertliğini önlemeye yardımcı oluyor.Badem, kilo kontrolüne yardımcı olması, antioksidan içeriği ve posa içeriği sayesinde kanser e karşı koruyucudur. Hayvanlarla yapılan çalışmalarda; badem tüketmenin kolon kanserine karşı koruyucu olabileceği belirtilmiştir.Emzirme dönemi, hem annenin, hem de bebeğin gelişimi ve genel sağlığı için oldukça mühim bir süreç. Bu dönemin sorunsuz bir şekilde geçirilebilmesi de anne ve bebeğe birçok katkı sağlar. Fakat annelerin emzirme konusunda dikkat etmesi gereken bazı noktalar bulunuyor. Central Hospital'dan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Öznur Yılmaz; bademin, anne sütü nü artırdığını söyleyerek bu süreçte özellikle tüketilmesi gereken gıdalar hakkında bilgi verdi...Yağlı tohumlar sınıfında bulunan ceviz, fındık ve badem; emziren anneler tarafından mutlaka tüketilmeli. Bu yağlı tohumlar, insan vücudunun sentezleyemediği ve mutlaka dışarıdan alımına ihtiyaç duyduğu yağları içerir. Bu yağlı tohumlar, içindeki bazı aminoasitlerle süt oluşumunu destekler.Anne sütü üretimini destekleyen besinlerin başında su geliyor. Çünkü anne sütünün büyük bir kısmı sudan oluşuyor. Bu nedenle emziren anneler, emzirme döneminde normale oranla daha fazla miktarlarda su tüketmeli. Suyun dışında bitki çayı, şekersiz komposto ya da ayran gibi içecekler de tercih edilebilir.Havucun içinde süt oluşumunu destekleyen ve östrojen benzeri görev yapan fitoöstrojen bulunur.Yapılan araştırmalara göre; rezene , anne sütü için gerekli olan östrojen ve prolaktin üretimini teşvik eder.Sağlam bir demir kaynağı olan baklagiller, süt miktarını artırırken, kalitesini de yükseltir. Anne, et yemiyorsa mutlaka baklagil tüketmeli.Ispanak, karalahana gibi koyu yeşil yapraklı sebzeler ; demir, kalsiyum, A vitamini ve folat bakımından zengin olması sebebiyle bebeğe kaliteli süt içeriği sağlar.Rezene ile yakın ilişkisi olan dereotu, anne sütü üretimini destekler.Emzirme döneminde annelerin tüketmesi gereken gıdaların yanı sıra bir de uzak durmaları gereken besinler var. Bunların başında nane ve maydanoz geliyor. Bu süreçte nane ve maydanoz tüketmek, sütün kalitesini olumsuz yönde etkiliyor. Ayrıca nane ve maydanoz kokusu anne sütüne geçebildiği için bebeğin sütü reddetmesine de yol açabiliyor. Bunların yanı sıra anne sütünün üretimini olumsuz etkileyen diğer gıdalar arasında nişasta unu, arpa unu, mısır ve şeker karışımı ile yapılan yiyecekler de yer alıyor. Aşırı tuz tüketimi, şalgam, salamura, turşu, limon suyu ve sirke de anne sütünü azaltabiliyor.