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, Geleneksel ve Ödülleri gala yemeğine katıldı

Türkiye’de ilk kez yapılan Uluslararası Geleneksel ve Kongresi sona erdi. Yurtdışından çok sayıda bilim insanının katıldığı kongre, ’ın onursal başkanlığı, ’nın koordinasyonunda yürütüldü. Kongrenin açışına bizzat katılarak bir konuşma yapan Emine Erdoğan, 21 Nisan 2018 akşamı da Gala Yemeği ve Ödül Töreni’ne iştirak etti.

Giriş Tarihi: 22.4.2018 16:36
Emine Erdoğan, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Ödülleri gala yemeğine katıldı

ÖDÜLLER TAKDİM EDİLDİ

Çok sayıda davetlinin katıldığı programda Geleneksel ve alanına hizmeti geçen bilim insanlarına ödülleri takdim edildi. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Medya Ödülü Doç.Dr. Halit Yerebakan'a, Süheyl Ünver Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Genç Araştırmacı Ödülü Dr. Muhammed İkbal Alp'e, Sabuncuoğlu Şerefeddin Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Bilim Ödülü Prof. Dr. Erdem Yeşilada'ya ve İbn Sina Yaşam Boyu Başarı Ödülü Prof. Dr. Fuat Sezgin'e verildi.

SAĞLIK BAKANI DR. AHMED DEMİRCAN KONUŞMA YAPTI

Ödül töreninde Sağlık Bakanı Dr. Ahmed Demircan da bir konuşma yaptı. Ayrıca Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus'un kongreye dair video mesajı davetlilerle paylaşıldı. Kongre sonuç bildirgesi tarafından yayınlandı.

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Emine Erdoğan, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Ödülleri gala yemeğine katıldı
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