Emine Erdoğan, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Ödülleri gala yemeğine katıldı

ÖDÜLLER TAKDİM EDİLDİ

Çok sayıda davetlinin katıldığı programda Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp alanına hizmeti geçen bilim insanlarına ödülleri takdim edildi. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Medya Ödülü Doç.Dr. Halit Yerebakan'a, Süheyl Ünver Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Genç Araştırmacı Ödülü Dr. Muhammed İkbal Alp'e, Sabuncuoğlu Şerefeddin Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Bilim Ödülü Prof. Dr. Erdem Yeşilada'ya ve İbn Sina Yaşam Boyu Başarı Ödülü Prof. Dr. Fuat Sezgin'e verildi.

SAĞLIK BAKANI DR. AHMED DEMİRCAN KONUŞMA YAPTI

Ödül töreninde Sağlık Bakanı Dr. Ahmed Demircan da bir konuşma yaptı. Ayrıca Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus'un kongreye dair video mesajı davetlilerle paylaşıldı. Kongre sonuç bildirgesi Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlandı.