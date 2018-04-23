İshal nasıl geçer ve ishale ne iyi gelir?

Hepimiz yaz geldi tatile çıkıyoruz. Tatile çıktığımızda başımıza gelecek pek çok sorun olabilir. İshal, o hastalıklardan bir tanesidir.

İshal, karın ağrısı ile birlikte olan ve bizi oldukça bulunduğumuz ortamda rahatsız eden, gaz ve şişkinlik gibi durumların ortaya çıkmasına neden olabilen bir durumdur. Genellikle turist ishallenmeleri besin zehirlenmeleri ile ortaya çıkar.

İSHAL NASIL GEÇER?

İshal genellikle bakteriyel veya viral enfeksiyonlar nedeniyle oluşan bir hastalıktır. Şimdi sizlere bahsedeceğimiz bitkisel ve doğal yöntemler geçici çözümler olup ishal uzadığı takdirde mutlaka bir hekime görünmelisiniz.

İSHALE NE İYİ GELİR

Yoğurt: İshal için en etkili doğal ilaçlardan birisidir. Zararlı bakterilerden korunmaya yardımcı olur. Vücut içerisinde bulunan zararlı bakterilerin ölmesini sağlar.

Papatya çayı: Papatya, ishal giderici özellikler içerir. 1 çay kaşığı papatya çiçeği bir bardak suya ilave edilerek çayını hazırlayabilirsiniz.

Portakal kabuğu çayı: 1 ya da 2 adet portakal kabuğu kaynar suya eklenir. Kapağı kapaılır ve demlenmesi beklenir. Ardından soğumaya bırakılır.

Havuç: Biraz havuç suda kaynatılır ardından havuç haşlama püre haline getirilir. Günde yarım fincan kadar içilebilir. Bağırsak sorunlarının hafiflemesinde son derece etkilidir.

Siyah çay: İshal belirtilerini hafifletmek için düzenli olarak siyah çay tüketebilirsiniz.

Elma sirkesi: Bir bardak ılık su içerisine bir tatlı kaşığı elma sirkesi eklenir ve iyice karıştırılır. Şeker eklemeden tüketilmelidir.

Pirinç unu: İshal tedavisinde son derece etkilidir. 2 çay kaşığı un su ile karıştırılarak içilebilir.

Krema tozu: Bir çorba kaşığı krema tozu 1 bardak suya eklenir. İyice karıştırılır. Gün içerisinde 3 bardak kadar tüketilebilir.

Mısır unu: İshal için etkili çözümler arasındadır.

Karabiber: İshal tedavisi için 2 su bardağı su kaynatılır. İçerisine 3 çay kaşığı karabiber tozu eklenir ve içilir.

Not: Diyette olan kişiler ise muz, pirinç elma püresi tüketebilir.