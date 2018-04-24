Gebelikte günde 5 gram sofra tuzu tüketilebilir

DENİZ ŞAFAK/BESLENME VE DİYET UZMANI Yüksek tansiyon varsa kontrol altına alınmalıdır
Anne karnındaki bebeklerin tek besin kaynağı, annelerinin sunduğu kendi besin depolarıdır. Bebek, gereksinim duyduğu gıdaları, göbeğinde yer alan kordon aracılığıyla anneden temin eder. Bu nedenle annenin gebelik
sürecinde tükettiği besin öğeleri bebek sağlığı için büyük önem taşır. Özellikle hamilelik dönemindeki tuz tüketimi
, annelerin zihnini kurcalayan soruların başında gelir. Peki, gebelikte vücudun ihtiyaç duyduğu kadar tuz tüketmenin normal olduğunu biliyor muydunuz? Beslenme ve Diyet Uzmanı Deniz Şafak, anne adaylarına tuz tüketimi hakkında bazı ipuçları verdi:
Hamilelik süreci, bir kadının en özel dönemlerinden biridir. Öyle ki doğru ve dengeli beslenmenin önemi bu dönemde bir kat daha artar. Doğru ve dengeli beslenme yalnızca bebeğin değil, annenin sağlığı için de çok önemli ve gereklidir. Bu nedenle tüketilen her besin, kontrollü bir şekilde alınmalıdır. Tuz da hamilelik sürecinde hiçbir zaman yasak değildir. Hatta bilinenin aksine gebelikte vücudun ihtiyaç duyduğu kadar tuz tüketimi normaldir. Ancak her besin öğesi gibi tuzu da kont-rollü tüketmek gerekir. GÜNLÜK TUZ TÜKETİMİ 5 GRAMI GEÇMEMELİ
Vücut, besinlerle birlikte günlük
olarak belirli miktarda doğal tuz alır.
Besinlerle tüketilen doğal tuzun yanı sıra
gün içerisinde maksimum 5 gram kadar
da sofra tuzu tüketilebilir. Çünkü peynir,
ekmek, turşu, zeytin gibi günlük besinlerde
de tuz bulunduğundan yemeklerdeki
tuz 5 gram ile sınırlandırılmalıdır.
Ancak bu tuz kullanımı önerisi, tansiyon
problemi yaşamayan anne adayları
için geçerlidir. Olması gerekenden fazla
tuz tüketimi, gebelikte yüksek tansiyon
a
neden olabilir. TUZ KULLANIMINDA KONTROL ÇOK ÖNEMLİ
Yüksek tansiyon hamilelikten önce
görülebileceği gibi hamileliğe bağlı olarak
da ortaya çıkabilir. Hatta bu tansiyon,
hamilelik sonlandıktan sonra kaybolabilir.
Hamilelikte yüksek tansiyon olarak
adlandırılan 'Preeklempsi', çoğunlukla
hamileliğin 20'nci haftasından
sonra ortaya çıkar. Erken dönemde görüldüğünde
tedavisi mümkün olan bu tansiyon
türü, geç dönemde annenin ve
bebeğin hayatına mal olabilen ciddi bir
hastalıktır.
Preeklempsi'nin nedeni tam olarak
bilinmediğinden, hamilelik öncesinde
yüksek tansiyon gelişimini tahmin etmenin
ya da önlemenin bir yöntemi yoktur.
Tanı koyulduktan sonra ise tedavi
büyük önem taşır. Bu dönemde uzmanlar
uygun ilaç tedavilerini uygulayacaktır.
Anne adayının da beslenmesinde
dikkat etmesi gereken önemli noktalar
olacaktır. Bu nedenden tuz kullanımı da
kontrollü olmalıdır. DENIZ VEYA HIMALAYA TUZU ARASINDAN SEÇİM YAPILMALI
Beslenme sırasında alınan tuz iyi
kontrol edilmelidir. Özellikle gebelikte
mümkün olduğu kadar az tuz kullanılmalıdır.
Fakat tansiyon çok yüksek seyrediyorsa
tuz tamamen kısıtlanmalıdır.
Ayrıca kullanılan tuza da dikkat edilmelidir.
Tuz seçimi; doğal tuzlardan olan
kaya tuzu, deniz tuzu veya Himalaya
tuzu arasından yapılmalıdır. Hipertansiyon
veya iyotla ilişkili bir sağlık sorunu
yoksa bu tuzların iyotlu olanları tercih
edilmelidir. İnce tuzlar ise, gebelik döneminde
pek tercih edilmemelidir. DOĞRU BESLENME İLE SAĞLIKLI GEBELİK MÜMKÜN
Tansiyonun yükselişi, annenin
kilosuna ve tansiyon durumuna uygun
bir egzersiz programı ile önlenebilir.
Kendi başına yapılacak egzersizlerin
riskli olduğu ve tansiyonda ani yükselişlere
zemin hazırlayabileceği bilinmelidir.
Egzersiz esnasında mutlaka nabız kontrolü
yapılması gerektiği unutulmamalıdır.
Tanının ardından alınacak önlemlerle
hipertansiyon korkutucu bir hastalık
olmaktan çıkacaktır. Beslenme, egzersiz
ve ilaç kullanımı doğru programlanırsa
gayet sağlıklı bir hamilelik geçirilebilir. OP. DR. BETÜL GÖRGEN/KADIN HASTALIKLARI, DOĞUM VE TÜP BEBEK UZMANI Şekerli içecek tüketen kadınların gebelik şansı daha az
Şekerin bir zararı daha ortaya çıktı! Tüp bebek
tedavisi sırasında şekerli içecek tüketen kadınların gebelik şansı daha az oluyor. Kadın Hastalıkları
, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, Harvard Üniversitesi
'nde yapılan araştırmanın sonuçları hakkında şu bilgileri verdi: YÜZDE
16'LIK BİR DÜŞÜŞE NEDEN OLUR
Günde bir adetten fazla şekerli içecek tüketimi, gebelik şansında yüzde 16'lık bir düşüşe neden oluyor. Günde bir kez tüketilen şekerli içecekler ise gebe kalma şansını yüzde 12 azaltıyor. Şekerli içecekler yumurta sayısını ve olgunlaşmasını azaltırken, yüksek kalitede embriyo gelişimini de olumsuz etkiliyor. Şeker aynı zamanda stres hormonlarının salınımını da uyararak, üreme sisteminin işleyişini bozuyor. Yüksek kan glikoz seviyesi yumurta ve embriyonun kalitesini düşürüyor. AROMALI VE ŞEKERLİ SÜT, ŞEKERLİ SODALAR...
Özellikle yazın tüketilen milkshakeler (aromalı ve şekerli süt), şekerli sodalar, sukroz (bir şeker türü) ya da mısır şurubuyla tatlandırılmış enerji içecekleri; olgun ve kaliteli yumurta sayısının azalmasına ve embriyo kalitesinin düşmesine sebep oluyor. DIŞARIDA YEMEK, ERKEKLERDE KISIRLIK YAPABİLİR!
Gıderek
artan dışarıda
yeme alışkanlığı,
cinsiyeti etkileyen
kimyasallara
maruz kalmanıza
neden oluyor.
Phthalates isimli
kimyasal, özellikle
kısırlık ve
de erkek çocuklarında
cinsel gelişimle yakın ilişkiye
sahip. Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp
Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen,
dışarıda yediğimiz birçok yiyecekte
bulunan cinsiyete özgü kimyasallar ve
etkileri hakkında şu bilgileri verdi: YÜZDE 35 DAHA FAZLA TOKSİK KİMYASALA MARUZ KALIYORLAR
Sık sık dışarda yemek yiyen kişiler, evde yiyenlere göre, yüzde 35 daha fazla toksik kimyasallara maruz kalıyorlar. Phthalates adı verilen bu kimyasallar, plastik yapımında kullanılıyor; plastiğin güçlü ve fleksibl olmasını sağlıyor. Plastik, restoran endüstrisinde önemli bir materyal. Özellikle de fast food restoranlarda. Eğer plastik bükülebiliyor ve gerilebiliyorsa içerdiği materyel 'plasticizer' adını alıyor. Madde sıcaksa plastikten kolayca salgılanıyor ve çok uzun süre depolanabiliyor. Bu maddeler gıda yoluyla insan vücuduna sızabiliyorlar. HAMBURGER DAHA FAZLA TOKSİN İÇERİYOR
Özellikle dışarıda sıcak servis edilen gıdalar yemeyi seviyoruz ve ne yazık ki sıcak, phthalateleri serbest bırakıyor. Ambalajdan dışarı bir kez salınırsa; bu maddeleri solunum, temasla veya yiyerek alıyoruz. Özellikle hamburger ve sıcak sandviçler, diğer gıdalara göre daha fazla toksin içeriyorlar. Bu toksinler, gebeler ve gelişme çağındaki çocuklar açısından daha tehlikeli. Bu maddeler çocuklarda nörolojik gelişimi etkiliyor ve eğitim başarısını düşürüyor. Erkek çocuklarda gelişimi bozuyor ve hormonal problemlere sebep oluyor. Phthalates, özellikle kısırlık ve de erkek çocuklarında cinsel gelişimle yakın ilişkiye sahip. Bunda dolayı bu kimyasallara 'cinsiyete özgü' kimyasallar deniyor.