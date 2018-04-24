Yulaf nedir? Yulafın faydaları nelerdir?

Yulafın faydaları nelerdir?

Yulafın sinir sistemi üzerinde olumlu etkileri vardır.

Metobolizmaya ve bireye rahatlık verir.

Stres ve uykusuzluğa karşı direnç gösterir.

Metobolizmayı kemikleri ve kasları güçlendirir.

Yulaf, dişleri de koruduğu gibi bedensel ve mental yorgunluğu da azaltır.

Aynı zamanda iktidarsızlığa da iyi gelir.

Guatrı engellemeye yardımcı olur ve tiroid bezinin düzenli çalışmasını sağlar.

Kandaki şeker miktarını ve kolesterolü düşürür.

Yulaf sindirim sisteminde mide ve bağırsak bozukluklarını da giderir.

Kuvvetli bir idrar sökücüdür.

Kadınlarda zorlu geçen adet dönemlerinde ağrı ve şikayetleri azaltır.

Yulaf ezmesi zayıflatır mı?

Yulaf tüketmek zayıflatır mı? sorusu da özellikle diyet kararı veren bireylerin sıkça yanıt aradığı sorular arasında yer almaktadır. Yulaf ile zayıflamanın destekçisi tiroit bezlerinin düzenli çalışmasıdır. Yulafın kolesterolü, aynı zamanda kan şekerini dengelemesi yönündedir. Bu sayede insanların daha uzun zaman aralıklarında acıkmaları da söz konusudur.

Aynı zamanda yulaf idrar söktücüdür. Bu sayede vücuttaki ödemin daha kolay atılımı olanaklı hale gelmektedir. Yulaf, hazımsızlık sorununu gidermeye de yardımcı olmaktadır. Yulafın lifli olması nedeniyle tüketimi uzun süreli tokluk hissi vermektedir.

Özetle; uzun süren tokluk hissi veren, kan şekerinin dengelenmesine yardımcı olan, karaciğerleri de temizleyen yulaf ezmesi bireyin zayıflamasına yardımcı olur, bu yüzden yulaf ezmesi diyetlerin olmazsa olmazı olarak uzman diyetisyenler tarafından tavsiye edilir.

Yulaf ezmesi nasıl pişirilir?

Yulaf ezmesini süt yardımıyla pişirerek geniş zamanda tok tutan bir lapa hazırlayabilirsiniz. Diyet listelerinde yulaf ezmesi bulunanların daha hızlı ve sağlıklı kilo verdikleri gözlenmektedir.

Yulaf ezmesi malzemeleri

2 yemek kaşığı yulaf ezmesi

1 çay bardağı ılık süt

1 tane mevsim meyvesi (elma, kivi, muz)

1 yemek kaşığı fındık ya da ceviz

1 tatlı kaşığı tarçın

Hazırlanışı

Tercih ettiğiniz mevsim meyvesini doğradıktan sonra geriye kalan tüm malzemelerle birlikte tavaya atıp kısık ateşte pişiriyorsunuz yaklaşık 4-5 dakika sonra yulaf ezmesi hazır hale gelmiş olacaktır.

YULAF EZMESİ DİYETİ

Kahvaltı

Yarım su bardağı yulaf ezmesi

Yarım su bardağı yağsız süt

1 çorba kaşığı kuru üzüm

Yarım çay kaşığı tarçın

Şekersiz kahve ya da çay

Sabah Ara Öğün

Yarım su bardağı kadar mevsim meyvesi

Öğle Yemeği

Yarım su bardağı yulaf ezmesi

Yarım su bardağı az yağlı yoğurt

1 adet muz

Öğleden Sonra Ara Öğün

Yarım su bardağı kadar çiğ sebze

Akşam Yemeği

100 gram ızgara tavuk göğsü

Bol miktarda yeşil salata

Yarım su bardağı yulaf ezmesi