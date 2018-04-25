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Kronik strese karşı

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Giriş Tarihi: 25.4.2018
ABD'li araştırmacılara göre, düzenli tüketmek travma sonrası stres bozukluğu ve kronik stresten koruyor. Balık yağında bulunan omega-3 yağ asidinin özellikle kadınların travma durumlarında beynin zarar gören yerlerini iyileştirdiği gözlemlendi. Uzmanlar balık yağının ayrıca kronik stresin negatif etkilerinden korunmakta da oldukça etkili olduğunu öne sürdü. Japon bilim insanları da 2011 depreminde arama kurtarma çalışmalarında bulunan kişilere yaptığı araştırmada balık yağının beyinde tedavi edici bir etkisinin bulunduğunu ortaya çıkarmıştı.
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Kronik strese karşı balık yağı
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