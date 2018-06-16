Yaza formda girmek istiyorsanız...

FORMA GİRMEK İSTEYENLER...

Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte forma girmek isteyenler hızlı formüller aramaya başladı. Şok diyetler yerine sağlıklı kilo vermek isteyenlerin yardımına kokusuyla herkesi cezbeden tarçın yetişiyor. Mutfakların vazgeçilmezlerinden olan tarçın yağları yakıyor, metabolizmayı hızlandırıyor. Bu yüzden kolayca hazırlanan tarçınlı su fazla kilolarından kurtulmak isteyenlerin de bir numaralı yardımcısı. Tarçınlı su düzenli tüketildiği takdirde sadece yağ yakmakla kalmıyor vücudumuzda yağ toplanmasını ve bu yağların kiloya dönüşmesini engelliyor.