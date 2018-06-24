Bu kanser türünün hedefinde erkekler var!

Üroloji ve Üroonkoloji Uzmanı Prof. Dr. Can Öbek, ''Erkeklerde kadınlardan daha yüksek oranda saptanan Mesane kanserine dikkat çekilmesi gerektiğini kaydetti.

Nüks oranının yüksek olması nedeniyle, batı ülkelerinde hasta başına tedavi giderleri açısından değerlendirildiğinde "en pahalı kanser" türü olma unvanını taşıyan mesane kanserinin, ülkemizde ve dünyada farkındalığı az hastalıklardan bir tanesi oluyor. Ülkemizde Sağlık Bakanlığı'nın yapığı araştırmalara göre erkeklerde en sık görülen kanser türlerinde dördüncü sırada yer alan Mesane kanserinde erken tanı hayat kurtarıyor'' diye belirterek, ekledi: "Mesane kanseri, belirtilerini idrarda yüzde 85 oranında kanama, yüzde 15 oranında ise yanma-sızı ve sık idrara çıkma şeklinde gösteriyor. Orta ve ileri yaşlarda, özellikle de sigara içen kişilerde idrarla kan gelmesi, aksi ispat edilene kadar mesane tümörü olarak düşünülmeli, tetkikler hızla tamamlanarak böyle bir durum varsa ortaya konmalıdır. Sigara dışında özellikle boya sanayiindeki bazı kimyasallar mesane kanserine yol açabiliyor."