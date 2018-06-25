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bırakmak istiyor ama bırakamıyorsanız bu besinleri yiyin!

Sigara kullanımının hücrelerin zarar görmesine ve hücre ölümüne neden olan serbest radikallerin oluşmasına neden olduğunu vurgulayan Beslenme ve Diyet Uzmanı Meltem Şeniz Toksoy; ‘Bu serbest radikaller; vücutta doku hasarı, hücre yaşlanması, hücre ölümüne kadar giden süreci başlatır ve ilerletirler. Oluşan bu serbest radikalleri durdurmanın yolu besinlerle alınan antioksidanlardan geçer. Antioksidanlar oksijen moleküllerini de harekete geçirirler. Vücuda daha fazla antioksidan alan insanların; kalp hastalıklarına, kansere yakalanma riskleri daha azdır’ açıklamasında bulundu. Birçok hastalığın baş nedeni olan bırakmak isteyipte bırakamayanlar için Beslenme ve Diyet Uzmanı Meltem Şeniz Toksoy’dan özel bir beslenme listesi sunuyor.

Giriş Tarihi: 23.6.2018 12:50 Güncelleme Tarihi: 25.6.2018 10:17
Sigarayı bırakmak istiyor ama bırakamıyorsanız bu besinleri yiyin!

SPOR YAPAN KADINLARIN SİGARAYI BIRAKMA BAŞARISI 2 KAT DAHA FAZLA!

Sigara kullanırken veya bıraktıktan sonra beslenme alışkanlığınızı düzenleyerek sigaranın zararlarını en aza indirebilirsiniz.

Sigarayı bırakmaya karar verdiğinizde öncelikle beslenme alışkanlığınızı değiştirmeli ve egzersizi hayatınıza dahil etmelisiniz. Unutulmamalıdır ki; spor yapan kadınların sigarayı bırakma başarısı iki kat daha fazladır.

Ayrıca sigarayı tatil döneminde bırakmak da kilo artışı bakımından sakıncalı olabilir. Tatil dönemi kişinin daha fazla besin tükettiği dönemdir. Kişinin stresli bir döneminde sigarayı bırakması zor olacaktır. Stresli dönemler sigarayı bırakmak için doğru zamanlar değildir.

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Sigarayı bırakmak istiyor ama bırakamıyorsanız bu besinleri yiyin!
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