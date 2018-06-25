Sigarayı bırakmak istiyor ama bırakamıyorsanız bu besinleri yiyin!

SPOR YAPAN KADINLARIN SİGARAYI BIRAKMA BAŞARISI 2 KAT DAHA FAZLA!



Sigara kullanırken veya sigarayı bıraktıktan sonra beslenme alışkanlığınızı düzenleyerek sigaranın zararlarını en aza indirebilirsiniz.



Sigarayı bırakmaya karar verdiğinizde öncelikle beslenme alışkanlığınızı değiştirmeli ve egzersizi hayatınıza dahil etmelisiniz. Unutulmamalıdır ki; spor yapan kadınların sigarayı bırakma başarısı iki kat daha fazladır.



Ayrıca sigarayı tatil döneminde bırakmak da kilo artışı bakımından sakıncalı olabilir. Tatil dönemi kişinin daha fazla besin tükettiği dönemdir. Kişinin stresli bir döneminde sigarayı bırakması zor olacaktır. Stresli dönemler sigarayı bırakmak için doğru zamanlar değildir.