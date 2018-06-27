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Hem kanseri önlüyor hem reflüyü tedavi ediyor!

bitkisi, beyaz bir meyvesi olan sert çekirdeğe sahip tüketilebilir olmasının yanında süs olarak da kullanılabilen tropikal bir bitkidir ve sağlık açısından birçok faydası bulunmaktadır. İşte yumurta çiçeği bitkisinin daha önce hiç duymadığınız faydaları…

Giriş Tarihi: 27.6.2018 11:04 Güncelleme Tarihi: 27.6.2018 11:16
Hem kanseri önlüyor hem reflüyü tedavi ediyor!

ŞİFA VE ETKİ AYNI ÖLÇÜDE...

Ona diyen de var beyaz patlıcan bitkisi de... Adına ne derseniz deyin verdiği şifa ve etki aynı ölçüde… İşte yumurta çiçeği bitkisinin faydaları…

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Hem kanseri önlüyor hem reflüyü tedavi ediyor!
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