Böyle kullanırsanız ölüme sebep oluyor!

ÖZELLİKLE ŞEKER VE KEMOTERAPİ TEDAVİSİ GÖREN HASTALARIN DİKKAT ETMESİ GEREKİYOR!

Yaz aylarında artan klima kullanımı hastalıkları da beraberinde getiriyor. İklim değişikliğinin etkisiyle giderek yükselen sıcaklıklar evlerde ve iş yerlerinde klima kullanımının artmasına neden olurken, klimanın sağlığa etkisi ve doğru kullanımı hakkında uzmanlar uyarıda bulundu.

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hülya Bayiz, temizlenmeyen klimanın ürettiği bakteri ve küf mantarlarının solunum yoluyla insan vücudunda ciddi hastalıklara neden olabileceğine dikkat çekti. Bazı bakterilerin ölüme bile neden olabileceğini işaret eden Bayiz, şeker ve kemoterapi tedavisi gören hastaların dikkat etmesi gerektiğini, hastane ve otel çalışanlarının ise risk grubunda olduğunu vurguladı.