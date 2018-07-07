Etkili dadı seçme yöntemlerı

Eevlatlarımızı emanet ettiğimiz kişileri seçerken çok dikkatli analiz yapmalıyız.

Medical Park Bahçelievler Hastanesi'nden Uzman Klinik Psikolog Berra Baş, etkili bir dadı seçimi için dikkat edilmesi gerekenleri anlattı…



SERBEST ÇAĞRIŞIM YÖNTEMİ

Elinize bir kalem alın ve 'İyi bir dadı nasıl olmalı?' sorusuna, aklınıza gelen tüm yanıtları yazın: Eğlenceli, keyifli, bilgili, dinamik, huzurlu, disiplinli, modern, dil bilen, kültürünü seven, aileye önem veren, çocuğu parka, bahçeye götürebilen, TV izletmeden çocuk yetiştirebilen gibi...

Hemen ardından iyi bir dadıda olmaması gerekenleri yazın: Sigara içmek, alkol kullanmak, bağırmak, antipatik olmak, saygısızca davranmak, telefona bağlı olmak, şiddete meyilli olmak, çocuk istismarına meyilli olmak gibi...



BÜTÇE ÖNEMLİ

Bu liste, aslında neyi aradığınıza ve neden kaçındığınıza dair farkındalık kazanmanızı sağlayacaktır.

Nitelikler arttıkça, kaliteye bağlı fiyatlandırmada da artış olacağından aile bütçenizi hesaba katarak planlama yapmaya özen gösterin.



ÇEVRENİZDEN DESTEK ALIN

Bütün bu detayları içeren ilanınızı oluşturun, çevrenize dadı arayışı içerisinde olduğunuzu bildirin ve özgeçmişlerin gelmesini bekleyin.



YÖNTEMLERİNİZİ BELİRLEYİN

Profesyonel bir iş görüşmesi yaptığınızı unutmayın, sağduyunuzu kullanın ve ayrıntılı sorular sorarak karşınızdakinin ne kadar dürüst olduğunu anlayın. Örneğin; 'Yabancı dil biliyorum' diyen birine, İngilizce bir soru sorun ve bu soru hakkındaki fikrini anlatmasını isteyin.

Etkili olduğunu düşündüğünüz üç adayı belirleyin ve evinize farklı zaman aralıklarında davet ederek, çocuklarınızla nasıl iletişim kurduklarını gözlemleyin.

Bu süreçte, üç aday arasında karar vermeden önce, dikkatli olmanız gereken beş temel prensibiniz olsun:

Çalışma saatlerinizle, bakıcının çalışma saatleri arasında uyumsuzluk var mı? Örneğin; siz mesaiye kaldığınızda, uyum gösterebilecek mi?

Seçtiğiniz bakıcının, eğitimleri tamamlanmış mı? Çocuk gelişimi eğitimine dair sertifikası ya da lisans belgesi var mı?



SAĞLIK RAPORU İSTEYİN

Deneyimi yeterli mi? Örneğin; yeni doğmuş bir bebeğe, nasıl bakacağıyla ilgili pratik bilgiye sahip mi?

Bununla ilgili referansı var mı? Daha önce çalıştığı yerle mutlaka kontaktta olun. Gerçekten orada çalışıp çalışmadığını SGK kayıtlarından teyit ettirin.

Belgesi olanlara öncelik verin.

Mesafe olarak, evinize yakın bir yerde ikamet edebilecek mi?

Ani bir olay gerçekleştiğinde eve ulaşımı kısa sürmeli ki, zaman kaybı yaşanmasın.

Psikolojik olarak sizlere verdiği izlenimin yeterli olup olmadığına dikkat edin, hatta rapor isteyin. Ayrıca herhangi bir bulaşıcı hastalığı ya da kronik hastalığı var mı? Bütün bunları belgelemesini talep edin ve sağlık raporu isteyin.